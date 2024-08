Nova fronteira do mercado: a Geração Z em foco Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Nos últimos anos, a dinâmica do mercado passou por transformações significativas, principalmente impulsionadas pela entrada em cena da Geração Z. Composta por indivíduos nascidos entre meados da década de 1990 e início dos anos 2010, esse grupo redefine as expectativas e os padrões tradicionais do ambiente corporativo. Seus valores, habilidades e preferências moldam não apenas como as empresas operam, mas também o futuro da economia global.

Perfil e características da Geração Z

A Geração Z cresceu imersa na era digital, tornando-a nativa digital por excelência. A facilidade com tecnologia é uma de suas marcas registradas, muitos de seus membros aprenderam a deslizar em telas touchscreen antes mesmo de aprenderem a ler. Essa fluência digital não se limita ao entretenimento, mas se estende ao uso eficaz de ferramentas de produtividade e colaboração, fundamentais no ambiente laboral moderno.

Além disso, eles demonstram um forte apreço pela diversidade, inclusão e sustentabilidade. Segundo pesquisas da Bloomberg, essa comunidade representará aproximadamente 20% da força de trabalho global até 2025. Com isso, a transparência e a autenticidade das marcas e empregadores se tornaram indispensáveis, conforme levantamentos da The Center for Generational Kinetics.

Impacto no mercado de trabalho

Na dimensão empresarial, a Geração Z traz consigo uma série de mudanças. “Ela busca não apenas um emprego, mas um propósito. Muitos profissionais valorizam mais a realização pessoal se comparado com a remuneração, por exemplo”, comenta Yolanda Brandão, gerente de treinamentos do Nube. Por isso, querem fazer parte de companhias capazes de compartilhar seus valores e visões de mundo.

Outro aspecto crucial é a flexibilidade. De acordo com a IBM, esse ativo é altamente valorizado por 81% dos entrevistados. “A GenZ prefere horários adaptáveis e gostam da possibilidade de exercer suas funções remotamente”, ressalta Yolanda. Esse desejo foi intensificado pela pandemia, a qual acelerou a adoção do teletrabalho e reforçou a importância da tecnologia como facilitadora da colaboração à distância.

Desafios e oportunidades da GenZ no mercado

Apesar de suas habilidades avançadas, esse grupo enfrenta desafios significativos. Um deles é a competição acirrada por empregos, especialmente em setores altamente tecnológicos. Segundo a Universum Global, cerca de 61% dos participantes da pesquisa estão interessados em ocupações STEM (Science, Technology, Engineering, Math).

Além disso, a falta de experiência profissional muitas vezes pode ser uma barreira inicial. Entretanto, o estágio se mostra como uma oportunidade indispensável, agregando os conhecimentos da sala de aula com a prática do verdadeiro mundo corporativo. A iniciativa conta com uma legislação própria, desenvolvida justamente para facilitar a conciliação dessas duas vertentes. Nesse cenário, o Nube é pioneiro, por conectar os jovens com as melhores empresas.

Fonte: Yolanda Brandão, gerente de treinamentos do Nube