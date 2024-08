Luísa Sonza será responsável por cantar o hino nacional brasileiro durante a NFL no Brasil.

O Super Bowl delas: Anitta fará show no intervalo do primeiro jogo da NFL no Brasil.

Luísa Sonza cantará o hino nacional.

O jogo acontecerá no dia 06 de setembro na Neo Química Arena e terá transmissão ao vivo às 20h15 pela ESPN, RedeTV, Game Pass e CazéTV.

