Mercado imobiliário aquecido gera oportunidade de negócios e empregos em Campinas

No primeiro semestre de 2024, os financiamentos imobiliários atingiram R$ 149,4 bilhões. Na comparação com os primeiros seis meses do ano passado, a alta é de 30% (R$ 115 bilhões), revela levantamento da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança). Somado à boa performance, a construção civil apresentou um número expressivo de contratações. Em Campinas, um dos principais polos de desenvolvimento e tecnologia do País, o Novo Caged aponta 25.265 trabalhadores com carteira assinada no setor, no primeiro semestre deste ano. No mesmo período, o segmento criou 1.881 novos postos. Nos últimos seis meses, a metrópole recebeu lançamentos que movimentam significativamente o mercado de imóveis. É o caso do residencial de alto padrão Wide Nova Campinas, da EBM Desenvolvimento Imobiliário, maior construtora do Centro-Oeste. Além da ampliação da oportunidade de compra, o empreendimento deve expandir, exponencialmente, a oferta de trabalho nos próximos seis meses do ano.

Ao considerar somente o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), a pesquisa Abecip indica que foram financiados R$ 82,1 bilhões nos primeiros seis meses de 2024, uma elevação de 7% na comparação com o mesmo período de 2023.

“O bom desempenho do setor imobiliário, especialmente no primeiro semestre do ano, mostra um panorama favorável a investimentos em Campinas, não apenas às construtoras e incorporadoras, mas também ao consumidor, que conta com ótimas oportunidades de compras”, afirma Marcos Túlio Campos, diretor de Incorporação da EBM Desenvolvimento Imobiliário. “Contamos ainda com landing bank e temos futuros lançamentos planejados para a cidade”, completa.

Uma dessas oportunidades é o novo empreendimento alto padrão da EBM, o residencial Wide Nova Campinas, que se destaca pela localização privilegiada. Na Rua Sir Alexander Fleming, o residencial se serve de uma estrutura completa de comércio e serviços, está próximo do Shopping Iguatemi Campinas e se conecta às principais vias de mobilidade da cidade.

Nas plantas flexíveis de 104 m2, três suítes, varanda gourmet, amplas salas de estar e jantar, entre outras dependências, refletem formas personalizadas de bem morar. As áreas de lazer e convivência dispõem de piscinas adulto e infantil, solarium, salão de festa, espaço gourmet, brinquedoteca, playground, espaço fitness e área de coworking.

Na fachada, a arquitetura elegante é valorizada pelo paisagismo receptivo e a utilização de materiais contemporâneos e detalhes em LED.

Segundo semestre

De acordo com analistas do mercado, o segundo semestre do ano deve ser ainda mais promissor para o setor imobiliário residencial. Mercado aquecido, cortes nas taxas de juros e valorização dos imóveis são três fatores relevantes.

No levantamento realizado pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), em parceria com a Deloitte, que considera apartamentos do Minha Casa Minha Vida e residências de médio e alto padrões, os indicadores de procura e venda de imóveis residenciais cresceram no primeiro trimestre de 2024 em relação aos três últimos meses do ano passado. A metodologia da pesquisa, que transforma os percentuais apurados em notas, revela “aumento” (faixa de 2,21 a 2,60) de procura e comercialização. A nota foi de 2,28 contra 2,22 do trimestre anterior.

“As perspectivas promissoras para o segundo semestre devem refletir um bom desempenho da economia local, com a ampliação de oportunidades para corretores de imóveis, movimentação de vendas e preparação de mão de obra para a construção. O mercado imobiliário deve seguir impulsionando fortemente o desenvolvimento do município nos próximos dois anos”, conclui Marcos Túlio.

