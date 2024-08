Os avanços na cura do Câncer de Mama Metastático

“Nós temos que mudar a nossa percepção do câncer de mama metastático em face ao que temos de avanços no manejo e tratamento. O trabalho de todos é dar luz e atenção para essas pacientes que até agora estavam escondidas“, diz o oncologista Dr. Carlos Barrios, que é diretor do Grupo Latino Americano de Investigação Clínica em Oncologia (LACOG). A palestra do especialista é um dos destaques do evento. Segundo o médico, nos últimos anos, as mulheres com câncer metastático estão vivendo mais tempo e algumas delas até conseguido a cura da doença. Parte das novas medicações já está disponível no SUS.

A participação das mulheres brasileiras em pesquisas é uma das bandeiras defendidas pelo Cura, por isso um dos destaques é o painel A navegação do perfil individual das pacientes na sua jornada do CA de mama. Uma das palestrantes será a médica baiana Dra. Ana Amélia de Almeida Viana, do Comitê de Diversidade da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Segundo a especialista, as mulheres negras morrem mais de CA de mama no Brasil, sendo que uma das explicações é de que as negras têm mais tumor triplo negativo, considerado mais agressivo. Além disso, elas tem diagnóstico tardio. “O problema é que é raro ver mulheres negras representadas nas campanhas. Daí muitas têm dificuldade de enxergar que a mensagem é para elas também.”

O Cura TALKS Breast Gramado, idealizado pelo Instituto Projeto Cura, vai ser realizado como uma programação paralela ao 18º Câncer de Mama Gramado, congresso exclusivo para médicos. Parte destes especialistas também vai participar das palestras do Cura Talks Breast.

A divulgação de informações seguras, evitando fake news, é outra preocupação do evento. Por isso, jornalistas e influenciadoras foram convidadas para participar de mesas-redondas. Entre elas, a gaúcha Claudia Bartelle, que já teve câncer de mama. “Nosso papel é de extrema importância, pois já que influenciamos temos que fazer isso com propósito. Já que podemos influenciar que seja para o bem e para conscientizar que as mulheres precisam se cuidar e prestar atenção no seu corpo. Importante lembrar de termos uma agenda de saúde. A fala de cada uma de nós pode salvar muitas vidas. Esse é o meu papel na rede social”, destaca. Já o tema do encerramento será o Paciente de CA de Mama e a informação através dos olhos de quem dá a notícia. Participarão as jornalistas Cristina Ranzolin, Alice Neves e Eduarda Streb.

Sobre a Organização do Evento: o Instituto Projeto Cura é uma entidade sem fins lucrativos que se dedica a conscientizar a sociedade sobre os benefícios das pesquisas clínicas. A entidade, de vanguarda na América Latina, incentiva que profissionais da área da saúde sejam pesquisadores e capta recursos para financiar os estudos científicos independentes ou acadêmicos, através da promoção de eventos científicos, esportivos ou sociais. A organização também recebe doações de pessoas físicas ou jurídicas – de maneira direta ou indireta – através da doação ou dedução de imposto de renda, por exemplo.