O time do candidato do PT Willian Souza vem com 3 candidatos focados na causa animal este ano.

O grupo já tem um vereador eleito, Alan Leal, mas agora pretende ampliar a representatividade na Câmara da cidade.

Abaixo os 3 do time Willian na Causa Animal

Priscila Cristina, conhecida popularmente como Priscila Protetora, lança sua pré-candidatura a vereadora de Sumaré pelo União Brasil. Aos 32 anos, Priscila tem uma trajetória marcada pelo comprometimento com a saúde e a proteção animal. Residente do Jardim Denadai há 10 anos, ela se dedica à comunidade local e acredita que pode fazer ainda mais pela cidade.

Priscila é técnica de enfermagem, profissão que exerce com paixão e dedicação, sempre priorizando o bem-estar dos seus pacientes. Casada há 17 anos com Israel, com quem tem uma filha, ela valoriza a família e os valores que construiu ao longo dos anos. Sua experiência profissional e pessoal a sensibilizou para os desafios enfrentados pelos moradores de Sumaré, especialmente nas áreas da saúde e da proteção animal.

Para Priscila, a saúde é o maior problema de Sumaré. “A população merece um atendimento digno e eficiente, e é isso que pretendo buscar como vereadora. Vou lutar para melhorar a infraestrutura dos serviços de saúde, garantindo que todos tenham acesso aos cuidados necessários,” afirma.

Além da saúde, Priscila é uma defensora da causa animal. Caso eleita, ela pretende implementar políticas públicas que promovam a proteção e o bem-estar dos animais. “Os animais também fazem parte da nossa comunidade e merecem respeito e cuidados adequados. Quero criar programas de castração e adoção, além de campanhas educativas sobre a posse responsável,” explica.



Alan Leal tomou posse como Vereador em Sumaré em 2020. É autor de vários Projetos de Lei em prol da população de Sumaré e de incentivo aos esportes, mas sua principal atuação é na defesa dos animais, uma paixão que vem desde a infância. Seu engajamento político em favor da causa animal começou ao integrar a equipe do Deputado Delegado Bruno Lima.

Exército Cadeia Para Maus Tratos: É o embaixador oficial em Sumaré do “Movimento Cadeia Para Maus Tratos”, uma iniciativa dedicada à defesa dos direitos dos animais. Este movimento, idealizado pelo Deputado Delegado Bruno Lima, promove ações para combater os maus tratos e garantir justiça para os animais.

Verbas para Mutirão de Castração: Articulou junto à prefeitura de Sumaré a destinação de verbas para os mutirões de castração de cães e gatos realizados em 2023 e 2024, beneficiando inúmeros animais de rua e de famílias carentes.

Pit Stop de Ração: Organização de campanha de arrecadação de ração, reunindo uma quantidade significativa de alimentos para distribuir a instituições e protetores de animais. Resgate de Animais: Atua ativamente no resgate de animais em situação de maus tratos, encaminhando denúncias aos órgãos competentes para garantir a apuração e responsabilização dos responsáveis. Atuou em diversos resgates como o caso recentemente veiculado na imprensa, que resultou na prisão de um tutor que esfaqueou um cachorro; no caso de tutores que deixaram cachorros e aves abandonados em um imóvel por vários dias, tendo conseguido salvar um cachorro que ainda estava vivo, além da atuação e averiguação de diversas denúncias recebidas diariamente pela suas redes sociais.

Projeto Castração: Realiza o recolhimento de doações de óleo usado para destinar recursos às castrações de cães e gatos de rua ou de tutores com poucos recursos.

Projeto Atendimento Solidário: Em parceria com ONGs e Clínicas Veterinárias, viabiliza o atendimento veterinário de animais de rua e animais de tutores carentes Atuação Parlamentar em Favor da Causa Animal: Autor de diversos projetos de lei que beneficiam a causa animal, alguns deles: programa de apoio psicológico gratuito a protetores de animais ( PL 66/2024), instituição de hospital veterinário com atendimento 24 horas no município de Sumaré (PL nº 219/2023), criação de samu veterinário (PL nº 265/2022), já conseguiu articular a aprovação de vários dos Seus Projetos de Lei, muitos dos quais já são Leis do Município de Sumaré, como a Lei 6995/ 2022 que dispõe sobre a instituição do programa “ensino de direito dos animais” nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Sumaré; a Lei 6951/2022 que obriga os estabelecimentos que prestem serviços de cuidados a animais domésticos, as clínicas veterinárias e afins a

informar ao poder público a constatação de indícios de maus-tratos nos animais por eles atendidos; Lei 6667/2021 que dispõe sobre a vedação a cargos efetivos ou em comissão, empregos e funções Públicas no Município de Sumaré, dentre outros.

Inácia Gonçalves Machado, pet groomer com uma história de 18 anos dedicados ao cuidado e bem-estar dos animais, anuncia sua pré-candidatura a vereadora pela cidade de Sumaré, pelo Partido PRD.

Inácia, nascida em Bom Jesus do Galho, Minas Gerais, e residente no bairro Matão desde 1998, traz consigo uma trajetória marcada por valores como trabalho árduo, determinação e solidariedade. Filha de Sebastião Machado, trabalhador rural, e Maria Aparecida Machado, dona de casa, ela aprendeu desde cedo a importância da dedicação e do comprometimento.

Sua infância na roça, onde começou a trabalhar desde muito jovem, moldou sua visão de mundo e sua vontade de fazer a diferença. Inácia é uma mulher guerreira, sempre pronta para ajudar quem precisa e comprometida em melhorar sua comunidade.

Como pré-candidata a vereadora, Inácia tem como principal bandeira a defesa dos direitos dos animais. Se eleita, pretende lutar incansavelmente por programas de vacinação e castração animal, visando promover o bem-estar e a saúde dos pets, além de contribuir para o controle da população animal e o equilíbrio ambiental.

Conhecida em sua comunidade como “Inácia do Pet Shop Machado”, seu nome político reflete não apenas sua profissão, mas também seu compromisso com a causa animal e sua determinação em fazer a diferença na política local.

Inácia Gonçalves Machado está preparada para assumir o desafio de representar os cidadãos de Sumaré na Câmara Municipal. Sua pré-candidatura representa uma nova esperança para aqueles que acreditam em uma cidade mais justa, solidária e comprometida com o bem-estar de todos os seus habitantes, humanos e animais.

