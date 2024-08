Dia dos Pais: comércio de Santa Bárbara abre na sexta à noite

O comércio de rua de Santa Bárbara d’Oeste irá atender em horário especial neste fim de semana, em função do Dia dos Pais, comemorado no domingo (11/8). O objetivo é oferecer mais tempo para que o consumidor possa fazer suas compras nas lojas do município. Na sexta-feira (9/8) os estabelecimentos estarão atendendo das 9h às 21h, e no sábado (10/8) das 9h às 18h.

De acordo com o presidente da ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), Ricardo Betin, a expectativa de crescimento das vendas é de 5% a 6% em comparação com o Dia dos Pais do ano anterior. “O movimento no comércio barbarense tem sido bem positivo nos últimos tempos, inclusive recebendo consumidores de outros municípios da região. Agora, com o horário estendido, acreditamos que essa projeção se confirme”, prevê Betin.

Os setores que devem ter maior fluxo de vendas em função da data: são calçados e vestuário; perfumaria e cuidados pessoais; e eletrônicos e tecnologia, com tíquete médio previsto de R$ 150.

ZERA DÍVIDAS

Os consumidores que estão inadimplentes em lojas do comércio barbarense também poderão aproveitar e renegociar seus débitos no Feirão ACISB Zera Dívidas. A ação teve início na quarta-feira e vai até sábado, na Praça Central, com oportunidade de desconto e parcelamento de dívidas em mais de 150 empresas associadas à CRC (Central de Recuperação de Crédito) da ACISB.

O Feirão é uma parceria da ACISB com o Acordo Certo e oferece, ainda, possibilidade em negociação com empresas de nível nacional, como telefonia, instituições financeiras entre outras. O consumidor que não sabe se tem ou onde tem débito, também poderá consultar seu CPF na base de dados de inadimplentes gratuitamente.

“Nosso objetivo é oferecer ao consumidor, que por alguma razão não conseguiu quitar sua dívida no passado, a oportunidade de negociar o pagamento dentro de sua possibilidade e voltar a ter crédito no mercado. Isso é bom para a pessoa, que é reinserida no comércio, e para as lojas, que além de receber valores que consideravam perdidos, ganham novos potenciais consumidores”, explica Betin.

Mais notícias da cidade e região

SERVIÇOS

· Horário Especial do Comércio

Dia 9/8 (sexta-feira) das 9h às 21h

Dia 10/8 (sábado) das 9h às 18h

· Feirão ACISB Zera Dívidas

Realização: ACISB e Acordo Certo

Dias 7, 8 e 9/8/2024 das 9h30 às 17h30

Dia 10/8/2024 das 9h às 13h

Local: Praça Central – Santa Bárbara d’Oeste

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP