Prefeitura constrói sarjetão em cruzamento no Jaguari

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), construiu nesta quarta-feira (7) um sarjetão no cruzamento da Rua Nara Leão com a Rua Benedito Lacerda, no bairro Jaguari.

Com o recapeamento asfáltico, a construção do sarjetão vai conduzir as águas superficiais da faixa pavimentada para a sarjeta, evitando o acúmulo de água pluvial e a deterioração do asfalto.

O cruzamento ficará fechado e sinalizado por 10 dias, tempo necessário para a secagem e cura do concreto.

