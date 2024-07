Milhões já tiraram o novo RG nacional (CIN)

São milhões- Desde a útlima terça-feira, 9, os cidadãos baianos já podem solicitar a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A Bahia agora se junta agora aos demais estados brasileiros que já adotam o documento, desenvolvido para substituir o antigo RG e integrar dados de identificação de forma segura e padronizada em todo o país.

Leia Mais Notícias do Brasil

Mais de 9 milhões de brasileiros já utilizam a CIN. Só faltam a Roraima e Amapá para que todo o país passe a utilizar utilizar a nova identificação.

A CIN é um marco na modernização dos documentos de identidade no Brasil. Além de garantir maior segurança e autenticidade das informações, o documento utiliza o CPF como número único de identificação e incorpora tecnologias avançadas desenvolvidas pelo Serpro, garantindo a integridade dos dados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.

“A implementação da CIN na Bahia representa mais um avanço significativo na consolidação de um documento moderno, seguro e que amplia a capacidade do Estado em prestar melhores serviços públicos. Falta muito pouco para termos as 27 unidades da federação emitindo a carteira nacional à toda a população brasileira, o que será um marco extraordinário no país”, afirma o presidente do Serpro, Alexandre Amorim.

De acordo com a diretora-geral da Polícia Técnica da Bahia, Ana Cecília Bandeira, a padronização documental no território nacional traz importantes avanços na prestação dos serviços públicos. “Passando a fazer parte de uma base de dados nacional, sempre que o cidadão utilizar políticas públicas, como o bolsa família, ou realizar atendimentos em postos de saúde e do próprio INSS, por exemplo, o atendente terá acesso, em tempo real, às informações”, explica.

Emissão na Bahia

O agendamento para emissão da primeira via na Bahia é realizado através do site ba.gov.br, sendo o documento gratuito para todos os cidadãos. Não há necessidade imediata de renovação para quem possui o modelo antigo, cuja validade se estende até 2032.

A emissão inicia-se neste 9 de julho nos postos SAC Pituaçu e Salvador Shopping. Nas demais unidades, a implantação será gradativa, a partir da consolidação dos fluxos de atendimento.

Identificação digital, segura e premiada para milhões

A Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é confiável, segura, digital e possui padrão nacional e número único nacional, o CPF. O documento impresso e digital foi pensado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para substituir o antigo RG e adota diversas tecnologias do Serpro para sincronizar dados, ampliar a segurança e garantir autenticidade das informações.

“A CIN vai além da segurança pública, ela vai modificar todo sistema de identificação do Brasil e transformar diversos serviços públicos. No futuro, o novo documento vai possibilitar também que a administração pública seja proativa, oferecendo serviços públicos de acordo com a necessidade dos cidadãos”, afirma o secretário de Governo Digital do MGI, Rogério Mascarenhas.

Além da Bahia, o documento já é emitido nos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

A CIN já recebeu reconhecimento internacional, sendo premiada como o melhor novo cartão de identificação nacional da América Latina na conferência High Security Printing, realizada em Santiago/Chile, em junho de 2024.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP