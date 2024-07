Adote um Pet: 6 cães e 3 gatos para adoção no Tivoli hoje

Nesta quarta-feira, dia 10, o Tivoli Shopping realizará mais uma edição da iniciativa Adote um Pet. Dessa vez, seis filhotes de cachorro e três gatos estarão disponíveis para adoção. O evento ocorrerá das 19h às 21h, na loja Cobasi.

Vale destacar que esses animais foram resgatados pela SOS Animais e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Santa Bárbara d’Oeste, após serem vítimas de abandono, situações de risco e maus-tratos.

A ação “Adote um Pet” é realizada duas vezes por mês e tem como objetivo encontrar um novo lar para esses animais. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, passar por uma entrevista com a equipe da ONG e assinar um termo de compromisso com a posse responsável.

Quem adotar um pet durante o evento ganhará um brinde especial da Cobasi, parceira na ação, além de descontos exclusivos na compra do enxoval para o novo membro da família.

Adote um Pet

Quando: 10 de julho

Horário: das 19h às 21h

Local: Loja Cobasi | Tivoli Shopping

