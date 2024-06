Militarizar a escola e encaixotar a dúvida!, por A Kokol

Não é de um lugar de violência que estamos falando, não é de um lugar marginalizado, lugar abandonado, é de uma escola que estamos falando e as pessoas estão falando de militarizar o ensino.

Ah não é o conteúdo, é apenas o método.

Se estamos imaginando que precisamos acabar com a violência e criminalização da sala de aula isso quer dizer que há muito tempo não estamos mais fazendo a lição de casa, literalmente. Concordam que precisarmos dos militares para oferecer disciplina para as crianças não soa um pouco pesado demais?

Violência, tráfico, não é sintoma de escola doente, sim da sociedade doente, mas é claro que a solução é botar ordem no negócio, mandar o moleque fazer 10 polichinelo porque ofendeu a professora, e ele vai voltar pra casa, apanhar do pai e da mãe porque se encrencou na escola, amigo, essa mãe e esse pai, tão pensando em sobreviver, se estão vivos.

O que é a disciplina militar? Sei lá, obedecer sem questionar a ordem do superior hierárquico?

É, basicamente, crie seu filho para ser um obediente, menino muito educado, na escola, porque em casa eu crio do jeito que eu acho certo, tá? Aqui a gente simplesmente alimenta o espirito alienado ou a deixa ele à própria sorte.

A bem da verdade, quem tá defendendo a escola militar já criou os filhos no melhor colégio da cidade e hoje eles moram na França. Quem tá defendendo esse modelo, não entende nada de disciplina e nem de escola.

Disciplina é lida no dicionário primeiro como regra, como ordenação, mas podemos encontrar outros sentidos: disciplina é fazer funcionar, funcionar bem. A ordem não precisa ser hierárquica, a ordem pode ser sistêmica, pode ser horizontal, pode ser plural, pode ser diversa.

Disciplina não se faz com violência (que tipo de disciplina que vocês estão esperando mesmo? e escola não se faz com militar, a escola existe justamente para questionar, para indagar, pra refletir, se não puder fazermos isso, para que ir para escola se no final você vai viver numa caixa? Quem viver verá!

Awdrey Frederico Kokol

Advogada, Professora, Mestre em Direito.

