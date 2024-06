São Paulo bate Cruzeiro (2-0) e sobe na tabela

O São Paulo bateu o Cruzeiro na noite deste domingo e subiu

para o 4o lugar no Campeonato Brasileiro. O torneio ficou parado por 2 semanas e os times gaúchos e outros que jogariam com eles estão com jogos a menos.

O São Paulo soma agora 13 pontos e só tem 1 a menos que o líder Flamengo, que aplicou goleada histórica sobre o Vasco (6 a 1).

Os paulistas dominaram toda a partida sobre os mineiros. O primeiro gol do jogo foi anotado pelo craque Lucas, que chegou ao 3o jogo seguido anotando gols, o que não acontecia desde 2017.

O argentino Calleri anotou o segundo gol Tricolor em mais uma partida com excelente público no Morumbis.

