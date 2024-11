Mineirinho acompanha ações da Saúde em Nova Odessa

O vice-prefeito Alessandro Mineirinho acompanhou pessoalmente no último sábado (09) mais uma etapa do “mutirão” de procedimentos gratuitos contra varizes promovido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa neste segundo semestre, no Ambulatório de Especialidades da Avenida João Pessoa. Foi o sexto sábado de atendimentos gratuitos, beneficiando centenas de mulheres e homens da cidade através da Escleroterapia.

São atendidos pacientes com indicação médica para tratamento que aguardavam na “fila” de agendamentos da CROSS (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde) – ou seja, que aguardavam o procedimento ser disponibilizado pela Rede Saúde Estadual de Saúde.

A Escleroterapia é um tipo de tratamento não-cirúrgico que consiste na aplicação de uma substância esclerosante dentro de veias dilatadas (varizes), com o objetivo de eliminar ou reduzir o seu tamanho, diminuir a dor e melhorar o aspecto geral do membro afetado.

Mineirinho conversou com os médicos que aplicam o procedimento e com pacientes, que atestaram sua satisfação com os resultados da Escleroterapia. “É um procedimento rápido, praticamente indolor, que resolve praticamente todos os casos menos graves de varizes. As pessoas elogiam bastante essa iniciativa da nossa gestão na área, o que nos motiva a fazer ainda mais pela Saúde da nossa população”, afirmou o vice-prefeito.

Mineirinho agradeceu o deputado federal Luiz Carlos Motta pela destinação do recurso de uma emenda parlamentar que está sendo utilizado para custear os tratamentos contra varizes no “mutirão” de Nova Odessa.

“São pacientes que estavam há anos aguardando vagas para cirurgias, e nós não temos vagas suficientes – só são destinadas duas ou três vagas para cirurgias por mês pela CROSS estadual para Nova Odessa. Então para os casos menos complexos, essa ação vem ajudar muito esses pacientes”, acrescentou a coordenadora da Central de Regulação da Rede, Jaqueline Serrano.

Enquanto passava por mais um procedimento, o aposentado José Carlos Mosso da Silva elogiava os resultados de sessões anteriores. “É excelente, é a quarta vez que eu faço e tem dado um resultado muito bom. Eu tinha umas ‘veias’ muito grandes, doíam bastante nas pernas, mas desapareceram praticamente todas. Está aprovado”, garantiu.

Segundo o cirurgião vascular Rafael Catto, um dos médicos do “mutirão”, a Escleroterapia é um tratamento minimamente invasivo que injeta uma substância dentro das veias expandidas dos pacientes, causando sua inflamação e secagem. “É um tratamento rápido, alternativo à cirurgia, feito em regime ambulatorial e com grandes benefícios. O resultado para a população é muito bom”, garantiu.

Para quem aguarda procedimento contra varizes pela Rede Pública de Saúde, a orientação da Secretaria Municipal é que procure a Unidade Básica (o “Postinho de Saúde”) mais próximo de casa, para ser avaliado inicialmente pelos clínicos gerais do Município e, então, encaminhados eventual atendimento no “mutirão”.

