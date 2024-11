A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), começou nesta segunda-feira (11) a limpeza das canaletas de escoamento de água pluvial da Avenida Nicolau João Abdalla.

“Esse serviço visa desobstruir a passagem de água pluvial e evitar que escoe para via, ocasionando pontos de alagamento e deterioração do asfalto”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O trabalho é realizado com auxílio de uma retroescavadeira, que retira todo acúmulo de resíduos e terra das canaletas.

Prefeitura realiza manutenção em semáforo da Avenida Europa

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta segunda-feira (11) a troca da rede de dutos e dos cabos do semáforo do cruzamento da Avenida Europa com a Rua Florindo Cibin, no bairro Catharina Zanaga.

“Esse serviço se faz necessário por conta de problemas que vem ocasionando o desligamento do semáforo. Em vistoria, nossa equipe constatou a necessidade desse serviço para solucionar o problema”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A previsão é finalizar os serviços até a tarde de terça-feira (12). Durante a execução do trabalho, o semáforo segue operando normalmente.

