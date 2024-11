No último final de semana, os judocas de Nova Odessa Gabriel Ribeiro Jorge e Vitor Sales Cavalcanti participaram da Copa Oitava Oeste de Judô. Juntos, eles garantiram duas medalhas em suas respectivas categorias. O torneio aconteceu na cidade de Leme, interior de São Paulo, no último dia 10/11/2024, e contou com cerca de 500 participantes.

Entre os destaques da competição, o novaodessense Gabriel Ribeiro Jorge brilhou ao conquistar o 2º lugar na Categoria Senior Leve, demonstrando habilidade e determinação no tatame. Vitor Sales Cavalcanti também conquistou o 2º lugar, desta vez na Categoria Sub 18 Médio, colocando em prática todos os movimentos aprendidos em anos de esforço e dedicação com os treinos.

Leia + Sobre todos os Esportes

De acordo com o professor Eugênio Cavalcanti, os resultados conquistados na Copa Oitava Oeste de Judô são incríveis. “Nesta competição levamos apenas dois atletas e ambos retornaram com excelentes colocações. Fico muito feliz com o comprometimento e dedicação dos atletas. As medalhas são resultado de seus esforços e dedicação com os treinos. Parabéns a todos”, afirmou.

“Com mais essa conquista, Nova Odessa reafirma seu potencial no cenário esportivo regional, mostrando que o judô é uma modalidade onde o município se destaca. Parabéns a todos os atletas pelo empenho e pelos resultados alcançados”, apontou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Renan Reis.

MODALIDADES além do Judô

Retomadas em 2022, as Escolinhas Municipais de Esportes mantidas pela Prefeitura já atendem a mais de 2.200 crianças e adolescentes, além de muitos adultos. A Secretaria de Esportes e Lazer segue ampliando as opções de modalidades, horários e locais.

Atualmente, o Esporte oferece aulas de danças, handebol, basquete, vôlei, futsal, futebol de campo, taekwondo, kung fu, judô, muay thai, luta de braço e caratê, além de atividades esportivas para a Melhor Idade, a partir dos 60 anos. As aulas são ofertadas gratuitamente nos ginásios e campos de futebol da cidade, além do Espaço Melhor Idade, no Centro.

Para saber mais ou se inscrever em uma das modalidades acima, os interessados devem se dirigir até o Ginásio de Esportes mais próximo de sua casa, ou conferir a tabela completa das aulas e horários disponíveis em https://www.novaodessa.sp.gov.br/secretarias/secretaria-de-esportes-e-lazer/diretoria-de-esportes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP