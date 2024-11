Zagalo volta pro PSol Americana

Márcio Zagalo decidiu voltar para o PSol. Nome da cultura que sempre circulou no campo da esquerda, ele deve fazer parte do grupo que vai trabalhar nos próximos ano para fazer o 1o vereador da história do partido na cidade.

Leia + sobre política regional

O PSol teve apenas dois candidatos na eleição deste ano mas MH Galhani foi uma das surpresas das urnas batendo os mais de 1 mil votos.

Com Zagalo e tempo

O Psol terá condições de montar uma chapa com mais nomes para 2028. O partido está federado com a Rede Sustentabilidade na cidade (partido da ministra Marina Silva). Juntos, os dois partidos terão a obrigação de apresentar pelo menos 15 candidatos para a eleição de 2028 na cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP