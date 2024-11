Prefeitura celebra 100 anos de emancipação política de Americana

A Prefeitura de Americana celebrou nesta terça-feira (12) os 100 anos de emancipação política do município, ocorrida em 12 de novembro de 1924. A solenidade reuniu, no Paço Municipal, o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, vereadores, secretários e servidores municipais.

“Tenho muito orgulho da minha cidade e não poderia deixar de homenageá-la nessa data. Aqui nasci, construí minha história e estou muito feliz com a oportunidade de ser prefeito de Americana, essa cidade que é referência no cenário regional e estadual. Viva Americana”, falou o prefeito Chico.

“Eu vejo hoje o tamanho e a estrutura dessa cidade, e fico emocionado. Sou muito grato por estar aqui, ao lado do prefeito Chico, dando nossa contribuição para Americana se desenvolver cada vez mais”, disse o vice Odir.

As comemorações foram abertas com a execução do hino de Americana. As autoridades também fizeram o descerramento de uma placa comemorativa que ficará no Auditório Villa Americana, com os nomes dos personagens responsáveis pelo movimento de emancipação: o deputado estadual Dr. Antônio Lobo, autor do projeto de lei que criou o município de Villa Americana; o primeiro prefeito, Jorge Gustavo Rehder; e os primeiros vereadores, Luiz Delben, Liraucio Gomes, Sebastião Antas de Abreu e Ângelo Orlando.

“Eu nasci em Americana e tenho muito orgulho do que essa terra se tornou. Também fico honrado em saber que o nome do meu avô constou do abaixo-assinado que deu origem a todo esse movimento de emancipação”, comentou o ex-prefeito e atual superintendente do Ameriprev, Erich Hetzl Jr.

Também participaram da solenidade os vereadores Leco Soares, Marcos Caetano e Leonora Périco, os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Diego Guidolin (Planejamento), Simone Inácio de França Bruno (Fazenda), Juliani Helen Munhoz Fernandes (Assistência Social e Direitos Humanos), Eduardo Flores (Administração) e Luiz Carlos Cezaretto (Habitação e Desenvolvimento Urbano), o presidente da Fusame, Fábio Beretta Rossi, além de servidores do Paço Municipal.

História

Há mais de um século, Villa Americana era o distrito mais próspero de Campinas, num cenário de expansão da economia, comércio e o turismo e crescimento populacional. Apesar disso, os recursos não retornavam em investimentos na infraestrutura, o que motivou o movimento para a Villa se tornar independente.

O processo começou com um abaixo assinado com mais de 400 nomes em defesa da emancipação. Em 1917, foi protocolado na Câmara dos Deputados de SP, pelo deputado Antônio Lobo, então presidente do Legislativo, o projeto de lei criando o município de Villa Americana. Mas a caminhada não foi fácil, marcada por batalhas e entraves políticos, jurídicos e burocráticos.

Sete anos depois, finalmente, em 12 de novembro de 1924, foi promulgada a Lei Estadual 1.983, oficializando o município de Villa Americana.