Mineirinho na entrega de uniforme escolar de inverno Nova Odessa

Tem sido “uma imensa satisfação” para o vice-prefeito Alessandro Mineirinho participar da entrega dos kits gratuitos de uniforme e material escolar para os 5.300 alunos da Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa. Pelo segundo consecutivo em 2024, os alunos estão recebendo os uniformes gratuitos da Prefeitura.

A primeira vez aconteceu em 2023, também na gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e do vice Mineirinho. As entregas foram divididas em três etapas, sendo iniciadas pelos kits de material escolar, seguidos pelos kits de uniformes escolares de verão e, agora, pelos kits de uniformes escolares de inverno.

Fala Mineirinho

“Fico muito feliz de estar fazendo parte deste momento importante na vida de nossos alunos. É a segunda vez na história de Nova Odessa que estamos entregando uniformes para nossas crianças, a primeira vez, em 2023, e agora, este ano, nossos alunos estão com o uniforme novo e de qualidade, em perfeitas condições. É a gestão Leitinho e Mineirinho se preocupando com o futuro da nossa cidade”, afirmou.

De acordo com a diretora de Ensino Fundamental 1 da Rede, Denile Tupynambá Marin, a distribuição dos kits garante que todos os alunos utilizem o uniforme, trazendo igualdade de condições e segurança para as crianças. “Além de ser muito bonito e ter uma ótima qualidade, o uniforme dá aos alunos uma sensação de pertencimento à escola. Quero agradecer também ao prefeito, que faz questão de estar sempre presente nas entregas e fazer a alegria dos alunos”, declarou.

Para a diretora da EMEB Mercedes Ladeira Brazilino, Gisele Cristina Elias, o uso do uniforme escolar é importante para identificar os alunos dentro e fora da escola, possibilitando o reconhecimento dos estudantes, promovendo maior segurança. “Usar o uniforme escolar, além de economizar na utilização de outras roupas, favorece a igualdade entre os alunos”, afirmou.

A mãe de aluno da EMEB Alzira Ferreira Delegá, no Green Village, Luzia Micaela Teodoro, afirma que o uniforme auxilia na segurança, na identificação e no conforto. “Os alunos receberam o uniforme de verão e agora kit o de inverno. O uniforme serve como identificação, auxilia no conforto e principalmente na segurança, porque uma criança com uniforme, é bem identificada. Quero agradecer o prefeito Leitinho por toda a sensibilidade com nossos filhos e espero que toda a comunidade escolar fique feliz, assim como eu fiquei, por este presente que nossas crianças receberam”, declarou.

ALUNOS APROVAM

Já para Isabelle e Otávio, alunos do 5º ano do Ensino Fundamental também da EMEB Professora Alzira Ferreira Delegá, os uniformes superaram todas as expectativas. Para Isabelle, “os uniformes de inverno são de qualidade e muito quentinhos nos dias mais frios”.

E para o coleguinha Otávio, “os uniformes de verão são ótimos para praticar esportes”. “A qualidade é boa e podemos nos exercitar. O tecido é muito bom. Queremos agradecer o prefeito Leitinho e o vice Mineirinho por pensar em todas as crianças e por reformar a quadra da nossa escola, que ficou muito linda”, disse.

