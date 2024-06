Wanessa Camargo detona hater em show da Parada do Orgulho

Wanessa Camargo se irrita com hater que estava fazendo gestos obscenos pra ela durante show em Parada do Orgulho:

“Eu respeito a comunidade há muitos anos, se você não está a fim de estar aqui, vá pra sua casa”.

Vídeo Wanessa Camargo se irrita com hater “Eu respeito a comunidade há muitos anos, se você não está a fim de estar aqui, vá pra sua casa”. pic.twitter.com/YovDOiXlSS — POPTime (@siteptbr) June 17, 2024

Assinante oferece 100 mil reais a Kerolay Chaves para ela provar que bumbum é natural

A criadora de conteúdo Kerolay Chaves usou suas redes sociais para revelar uma proposta inusitada de um de seus assinantes: 100 mil reais para provar que seu bumbum é natural.O desafio surgiu em meio a especulações sobre a autenticidade de suas curvas.

Kerolay, que ganhou notoriedade após ser expulsa de um mercado e por frequentemente ocupar o primeiro lugar nas plataformas adultas, aceitou a proposta e foi além. Para provar a naturalidade de seu corpo, ela realizou um exame de raio-X e compartilhou os resultados com seus seguidores.

A influenciadora postou as imagens do raio-X em suas redes sociais, acompanhadas de uma legenda explicativa. “Muitos duvidaram, então aqui está a prova. Tudo natural!”, escreveu Kerolay, demonstrando confiança e transparência com seu público.

A resposta dos fãs foi positiva, com muitos elogiando sua coragem e honestidade. “Você não deve nada a ninguém, mas foi muito legal da sua parte mostrar isso”, comentou um seguidor. Outro fã acrescentou: “Isso só mostra o quão autêntica você é. Parabéns!”

Apesar de algumas críticas e desconfianças iniciais, Kerolay conseguiu transformar a situação em uma oportunidade de reafirmar sua autenticidade, ganhando ainda mais apoio de seus fãs e seguidores.

E essa não é a primeira vez que Kerolay recebe uma proposta generosa. Recentemente, um sugar daddy chegou a fazer uma proposta formal em cartório, oferecendo pagar 100 mil reais por mês para ela.

