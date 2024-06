Em um gesto significativo de apoio político, o deputado Nikolas Ferreira declarou seu respaldo à pré-candidatura de Henrique do Paraíso para a prefeitura de Sumaré.

O encontro entre os dois aconteceu recentemente em Brasília, onde Henrique do Paraíso esteve em visita oficial.

Nikolas Ferreira, conhecido por sua firme defesa dos valores cristãos e pela priorização da família, encontrou em Henrique do Paraíso um aliado com os mesmos princípios. Durante a reunião, o deputado não poupou elogios ao pré-candidato, destacando a importância de líderes comprometidos com esses valores na administração pública.

“Henrique do Paraíso é um nome que traz esperança e renovação para Sumaré. Seu compromisso com os valores cristãos e a família é alinhado com tudo aquilo que eu defendo em meu mandato. Tenho certeza de que ele será uma voz forte e representativa para o povo de Sumaré”, declarou Nikolas Ferreira.

Para oficializar o apoio, os dois gravaram um vídeo que pode ser conferido no Instagram de Henrique do Paraíso (@henriquedoparaiso). No vídeo, o deputado expressa seu entusiasmo e confiança na pré-candidatura de Henrique, reafirmando o alinhamento de suas ideias e valores.

Para Henrique do Paraíso, o apoio do deputado Nikolas Ferreira representa um passo importante na sua caminhada política. “Ter ao meu lado um deputado tão respeitado e com valores tão sólidos é, sem dúvida, uma grande honra. Estou comprometido em trabalhar para construir um futuro melhor para Sumaré, sempre com base nos princípios que compartilho com o deputado Nikolas”, afirmou Henrique.

Com esse apoio, Henrique do Paraíso fortalece sua posição na disputa pela prefeitura de Sumaré, comprometendo-se a fazer uma gestão pautada pelos valores que tanto preza. O alinhamento de suas ideias com as de Nikolas Ferreira sugere um futuro promissor para a cidade.

O cenário político em Sumaré ganha, assim, um novo capítulo, agora a população de Sumaré aguarda, com expectativa, os próximos passos dessa pré-candidatura que já conta com um apoio de peso.

