Minicampo Nova Odessa começa sábado com jogos em mais 'arenas'

Com 24 times e 430 atletas envolvidos, o Campeonato Municipal de Futebol Minicampo

2024 começa neste sábado (23/03) com jogos em novas “arenas” – ou seja, em mais campos municipais adaptados temporariamente para as medidas do minicampo. A competição foi retomada em 2022 pela atual gestão municipal e é organizada e promovida sem custos para as equipes, pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Nova Odessa.

No Grupo A, estão 16 Toneladas FC, EC Real, EC Triunfo, Inter Novaodessense, Lottus FC e Rua 03 FV. No Grupo B, Cardeal FC, Ester/Matsubara, França, Juventus NO, Panela Velha e São Francisco. O Grupo C traz Crapas, D Carvalho, EC Juventude, Red Bull, Será Meu Deus e Unidos FC. E no Grupo D, estão Adega ED07, Celtic FC, Desportivo Déli, Guarapari FC, Império FC e Ipê Madri.

Leia + Sobre todos os Esportes

“Muitos destes times estarão também no Campeonato Municipal de Futebol de Campo, que começa logo após o Minicampo. Isso traz um atrativo a mais para essa primeira competição do ano, que costuma atrair um bom público e movimentar os campos”, comentou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Renan Reis.

NOVOS CAMPOS

Em 2023, foram utilizados 4 campos, e neste ano, devem ser ao menos 6 localidades. O secretário-adjunto José Henrique de Carvalho destacou que cada rodada terá 12 jogos, sendo seis no sábado e seis no domingo.

Na partida de abertura da rodada, o atual campeão, o Triunfo FC, enfrenta o Real do Jardim Alvorada, no próprio Campo do Triunfo – que será adaptado para o Minicampo pela primeira vez. “Além dos campos já conhecidos e utilizados pelo Minicampo, a Secretaria vai utilizar novas arenas neste ano para a competição, como o caso do Triunfo”, salientou o árbitro.

Além da gratuidade de participação e arbitragem, a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura também vai oferecer, neste ano, bolas para utilização em todas as partidas. “Devido ao sucesso dos torneios anteriores, neste ano temos uma maior quantidade de equipes, divididas em quatro grupos. Nossa expectativa é por um campeonato bastante competitivo, com boa condição técnica das equipes”, adiantou Zé Henrique.

Será a terceira edição consecutiva da competição após a retomada do Esporte na cidade, em 2022. Em 2023, em uma final disputada até o último segundo no Estádio Municipal Natal Gazzetta (o “Campo do Progresso”), o EC Triunfo bateu o Esfer/Matsubara por 2 a 1.

“Sou um grande incentivador de todas as modalidades esportivas, porque o Esporte tem um papel fundamental na vida das pessoas, tanto fisicamente como mentalmente. Por isso, não temos medido esforços em nossa gestão para apoiar e incentivar o esporte para todas as faixas etárias”, completou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Para mais informações sobre esta e outras competições municipais, a sede da Secretaria Municipal de Esportes fica no Ginásio de Esportes Jaime Nércio Duarte, na Rua João Bassora, nº 500, no Jardim Santa Rosa.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP