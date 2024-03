Preso após estuprar mulher autista de 33

Um homem de 46 anos foi preso acusado de estuprar

uma mulher autista de 33 anos. O caso aconteceu em Americana e a equipe de Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal (Gama) prendeu o rapaz que teria abusado da mulher na tarde desta quinta-feira (21).

Mais notícias da cidade e região

A equipe do subinspetor Siderlei e Aguilera estava na base quando a mulher chegou e disse ter sido vitima de violência sexual e ainda indicou o local onde aconteceu o fato.

Na sequência, os patrulheiros com o apoio da equipe Milson e Luciana, seguiram para o local onde havia acontecido o crime e um homem de 46 anos foi abordado.

Segundo a Gama, o rapaz negou o estupro, mas exames realizados no Hospital Municipal de Americana constataram que a mulher havia sido estuprada.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), e o delegado José Donizeti de Melo, determinou o flagrante por estupro de vulnerável.

Após KellerStocco.com

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP