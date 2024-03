A Polícia Federal prendeu o ex-jogador de futebol Robinho no início

da noite da quinta-feira (21/2). O ex-atleta foi preso no prédio onde mora, em Santos, no litoral de São Paulo.

O mandado de prisão contra Robinho foi emitido pela Justiça Federal em Santos após o Supremo Tribunal Federal (STF) negar o último recurso da defesa do ex-atleta.

Leia + Sobre todos os Esportes

Robinho deve cumprir no Brasil a pena de prisão por estupro coletivo, proferida pela justiça italiana em 2017.

Ele foi condenado na Itália a nove anos de prisão pelo estupro de uma mulher junto com outros homens em uma boate em Milão em 2013.

O ex-jogador estava no Brasil quando todas as possibilidades de recurso se esgotaram na Justiça italiana, no ano passado.

Como a legislação do Brasil não permite a extradição de cidadãos brasileiros, o governo italiano pediu que ele cumprisse sua pena por aqui.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP