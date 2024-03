A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mara Dalben, inaugurou nesta quarta-feira, dia 20, a “Casinha do Coelhinho da Páscoa”, na Praça Manoel de Vasconcellos, região central. O local foi especialmente preparado com decoração temática e sustentável e ficará disponível para a população conhecer e registrar fotos com a família ao longo dos próximos dias.

“A Páscoa é uma data muito especial, é um momento de celebração para a toda família e a ‘Casinha do Coelhinho’ foi pensada como um espaço para vivenciar este momento”, comenta a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Mais uma vez nossas equipes estão de parabéns por realizar um trabalho tão lindo e com tanto carinho. Nossa Casinha está linda e aguardando nossa população. Convidamos nossos moradores a se juntarem a nós nesse momento tão especial, de união familiar e alegria”, disse o prefeito Luiz Dalben.

A Casinha estará aberta para visitação todos os dias até 27 de março. Nos dias 21, 22, 25 e 26, o horário é das 8 às 21 horas; nos dias 23 e 24, das 8 às 13 horas; e no dia 27, das 8 às 17 horas.