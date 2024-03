Terminam nesta sexta-feira (22) as inscrições para o processo seletivo para novos alunos em dez cursos livres da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, da Prefeitura de Americana. Ao todo, são 124 vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas juntamente com a prova da primeira fase, exclusivamente de forma online, por meio do banner no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

Apenas para o curso Coral Infantil, a inscrição deverá ser realizada presencialmente na secretaria da Escola Municipal de Música, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293, das 7h às 10h30 e das 12h30 às 17h.

A lista de aprovados na primeira fase será divulgada no dia 27 de março, também no site da Prefeitura de Americana. Os candidatos receberão um e-mail com a data e o horário da entrevista presencial da segunda fase, que acontecerá entre os dias 1º e 5 de abril nas dependências da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos. A lista geral de aprovados será conhecida no dia 5 de abril e as aulas terão início no dia 8.

“Os cursos da Escola Municipal de Música, mantida pela Prefeitura, são de alta qualidade e formam músicos excelentes. Queremos convidar todos que sonham em tocar algum instrumento ou mesmo cantar em um coral a participar do processo seletivo”, diz a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Confira os cursos oferecidos:

ACORDEON

Vagas: 4

Aulas: quarta-feira, às 13h e às 15h

Idade mínima: 10 anos

BANDA SINFÔNICA VILLA-LOBOS

Vagas: 27

Ensaios: segunda-feira, das 20h às 21h30

Instrumentos com vaga: flauta, clarineta, sax alto, sax tenor, sax barítono, trompete, trompa, trombone, tuba eufônio, oboé e fagote

Pré-requisito: Ter conhecimento intermediário ou avançado do instrumento.

Público-alvo: intermediário e avançado.

COMBO INSTRUMENTAL DE MÚSICA POPULAR

Vagas: 5

Ensaios: terças-feiras, das 19h30 às 21h30

Pré-requisito: necessário tocar um dos instrumentos com conhecimento intermediário ou avançado: bateria, contrabaixo (acústico ou elétrico), guitarra, trompete, trombone, saxofone, flauta ou clarineta.

Público-alvo: intermediário e avançado

CONTRABAIXO ELÉTRICO

Vagas: 1

Aulas: terça-feira, às 10h

Pré-requisito: ter instrumento próprio

Público-alvo: iniciante e intermediário

CORAL INFANTIL

Vagas: 15

Aulas: segunda-feira, das 16h às 17h

Pré-requisito: idade de 8 a 11 anos completos

Público-alvo: iniciante

GUITARRA ELÉTRICA

Vagas: 2

Aulas: terça-feira, às 14h e às 16h

Pré-requisito: ter instrumento próprio

Público-alvo: iniciante e intermediário

HARMONIA E IMPROVISAÇÃO

Vagas: 10

Aulas: segunda-feira, das 18h às 19h20

Pré-requisito: Alunos com conhecimento musical e fluência em repertório que desejam aprimorar

Público-alvo: intermediário e avançado

ORQUESTRA SINFÔNICA VILLA-LOBOS

Vagas: 20

Ensaios: quarta-feira, das 19h às 21h

Instrumentos com vaga: violino, viola (de orquestra, não a caipira), violoncelo, contrabaixo acústico, oboé, fagote, trompa, trompete e trombone

Pré-requisito: Ter conhecimento intermediário ou avançado do seu instrumento

Público-alvo: intermediário e avançado

RITMOS BRASILEIROS (percussão)

Vagas: 10

Aulas: quarta-feira, das 20h às 21h45

Pré-requisito: Idade mínima de 16 anos

Público-alvo: iniciante

TEORIA MUSICAL

Vagas: 30

Aulas: segunda-feira, das 19h30 às 21h; e terça-feira, das 9h30 às 11h

Pré-requisito: curso para adultos, idade a partir de 18 anos

Público-alvo: iniciante