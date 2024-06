O empresário Ricardo Molina vai ser assessor parlamentar na Casa Civil do Governo de São Paulo.

A tendência e que e seu partido apoiem o prefeito Chico Sardelli (PL) que disputará a reeleição. Ele foi convidado pelo governador Tarcísio de Freitas, do mesmo partido (Republicanos).

“Agradeço ao governador Tarcísio pela confiança. Sei o quanto ele acredita na parceria entre o Estado e as Prefeituras para levar a toda a população de São Paulo os projetos do governo estadual. Nessa função, vou dialogar com os prefeitos, vereadores, secretários e lideranças para o desenvolvimento do nosso Estado”, disse.

Molina vai trabalhar diretamente com o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima. A pasta assessora o governador no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação, planejamento e execução das diretrizes e políticas relativas à integração das ações governamentais.

Sobre o novo assessor da Casa Civil

Ricardo Molina é graduado em Engenharia de Produção e pós-graduado em Marketing de Serviços, Gestão Comercial, Logística Empresarial e Gerência de Produção. É filiado ao Republicanos desde 2018, quando disputou sua primeira eleição, ficando como suplente de deputado federal. Em 2022, disputou o cargo de deputado estadual e recebeu 52.214 votos, ficando como 3º suplente da sigla. Além de coordenador regional do partido, Molina é presidente do Diretório municipal em Americana.

