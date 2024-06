Americana é 2º lugar em Educação e Infraestrutura na região de Campinas no Prêmio Band Cidades Excelentes

Americana foi um dos destaques do Prêmio Band Cidades Excelentes 2024, entregue na noite deste sábado (8), em São Paulo. O município foi finalista em três pilares de avaliação daquele que é considerado o “Oscar” brasileiro da gestão pública: Educação, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila) Geral – a média de todos os pilares avaliados.

No quesito Infraestrutura e Mobilidade, com nota 94,21, Americana conquistou a 2ª colocação na microrregião de Campinas, a 5ª do Estado de São Paulo e a 10ª do País. Em Educação, o município também apresentou o 2º melhor desempenho regional, com nota 80,45. Já o IGMA foi o 3º melhor da microrregião, com nota 72,54.

A cerimônia aconteceu na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação e contou com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, representando o prefeito Chico Sardelli.

“Um orgulho muito grande para todos nós o fato de Americana estar entre as melhores cidades do Estado e finalista nesses pilares. Esse reconhecimento é fruto de um trabalho sério e responsável, pois a cada dia que acordamos só pensamos em uma coisa: construir uma cidade cada vez melhor para os americanenses. Parabéns a todos que ajudam a fazer da nossa gestão um sucesso comprovado”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Um dia especial, que coroa o trabalho sério que estamos fazendo. Uma alegria estar entre os municípios mais bem administrados do Estado, principalmente em áreas tão importantes. Nossa missão continua, sem limites para a melhoria da qualidade de vida para o cidadão”, destacou o vice Odir.

O Prêmio é organizado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Áquila e tem como objetivo incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o intuito de transformar a realidade dos municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos.

O evento de premiação contou com as presenças do CEO do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Cláudio Giordani, do diretor geral de Comunicação da Band, Caio Carvalho, do presidente do Instituto Aquila, Raimundo Godoy, e do secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab.

A próxima etapa do Prêmio Band Cidades Excelentes será a edição nacional, no dia 1º de julho, em Brasília.

Prêmio Band Cidades Excelentes

O instrumento empregado na avaliação dos premiados é o Índice de Gestão Municipal Áquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio.

A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolidam os resultados de 72 indicadores em uma única nota final.

Os indicadores são construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Para cada pilar, os municípios são separados em três categorias de avaliação, de acordo com o tamanho da população local: menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes.

