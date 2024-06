Entre vinhedos e cafezais, vinícola de Espírito Santo do Pinhal (SP) faz turistas brindarem ao pôr do sol

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

O outono ficou ainda mais elegante em Espírito Santo do Pinhal, pacata e charmosa cidade do interior paulista, localizada a apenas 190km da capital paulista e a 98km de Campinas. Turistas que buscam esse promissor destino turístico, conhecido por suas vinícolas e produtoras de café de extrema qualidade, agora podem conhecer um novo atrativo, que une vinhos e gastronomia de primeira linha, que irá valorizar os produtores de insumos da região.

Inaugurada há algumas semanas em sistema de soft opening para convidados, a Vinícola & Hospedaria Bonventi, situada no tradicionalíssimo reduto italiano de Santa Luzia, abre suas portas para os amantes do vinho e da boa comida. Um dos atrativos mais procurados é o sunset, que oferece aos visitantes a oportunidade de apreciar e celebrar o pôr do sol entre vinhedos e cafezais. E entre uma taça e outra.

Ao som de música de qualidade, o público poderá apreciar o indescritível entardecer do outono neste belíssimo lugar, com paisagens tipicamente interioranas. Tudo isso degustando alguns dos rótulos da casa, de produção própria, saboreando tábuas de frios e queijos frescos ou experimentando brusquetas que mesclam sabores únicos.

Em algumas semanas, o restaurante da vinícola estará funcionando a todo vapor e o cardápio já está sendo elaborado pela Chef Mayra Arlanch. O centro gastronômico funcionará para almoço e jantar, sob reservas, e, ao final da tarde, haverá um cardápio exclusivo para o sunset.

O imenso salão, totalmente envidraçado, favorece a vista do pôr do sol para quem prefere um ambiente mais quentinho e aconchegante. Já os amantes daquele friozinho agradável típico do outono podem assistir ao espetáculo da natureza em algumas das espreguiçadeiras ou sofás espalhados em uma área ao ar livre.

A Vinícola Bonventi está situada em uma área de 108,9 mil hectares, o equivalente a 4,5 alqueires paulista. A imponente sede, com arquitetura moderna e peculiar, está encravada no meio da propriedade. Para onde se olha, há plantações de uvas e cafés a perder de vista.

Nova safra e vindima

Apesar de aberta ao público há poucas semanas, a Bonventi já vem produzindo uvas desde abril de 2021. Entre as variedades estão a Syrah e Sauvignon Blanc. De acordo com o casal Juliana e Alex Cannos, proprietários do empreendimento, em breve a vinícola entrará em sua segunda safra, com previsão de envasamento de 14 mil garrafas já para o mês de julho, proveniente de sua safra anual de inverno.

No entanto, 80% da área de plantio da vinícola é formada pela produção de café, que será comercializado no local, onde também poderá ser degustado. A bebida se destaca por sua alta qualidade, já que provêm de grãos de café arábica. A Bonventi, inclusive, já exportou 150 sacas para a Itália.

Ainda de acordo com o casal, entre os projetos da Bonventi está a implantação de um empório para a comercialização de vinhos e cafés de produção própria, além de produtos artesanais preparados por produtores de Espírito Santo do Pinhal e região.

Outro atrativo será a realização de vindimas. A estreia será já a partir deste mês de julho, quando os turistas poderão visitar os vinhedos, vivenciar a experiência de colher os cachos de uvas e, claro, degustar os vinhos jovens da safra anterior. As visitas serão realizadas duas vezes ao dia, pela manhã e à tarde. Para a experiência ficar ainda mais divertida, os visitantes poderão aproveitar e fazer um pique nique, com direito a tábua de frios.

Já os turistas que preferirem ficar mais tempo poderão se hospedar na própria vinícola, que possui cinco modernas e aconchegantes acomodações, todas com vista para as plantações de uva e café. Elas são equipadas com smart TV, ar climatizado quente ou frio, banheira com vista, cama pillow top, frigobar, cafeteira, guarda-roupas e mesa para refeições ou trabalho. O café da manhã é servido nos quartos e entregue em um carrinho carregado de guloseimas deliciosas e fresquinhas.

Depois de um dia intenso de passeios pelos vinhedos, degustações de vinhos e ter vivenciado as experiências gastronômicas da Bonventi, nada melhor que tomar um banho revigorante com ducha de alta pressão ou banhar-se na banheira de imersão, com direito a amenities pra lá de cheirosos.

VINÍCOLA & HOSPEDARIA BONVENTI

Endereço: Estrada Vicinal Agenor Mondadori, Km 5 | Santa Luzia | Espirito Santo do Pinhal, SP

Telefone/Reservas: 11 9 7825 8555

Instagram: @vinicolabonventi

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP