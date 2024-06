Protetor Solar: Especialista analisa os mitos sobre o produto que viralizaram na internet

O protetor solar é um produto essencial para proteger a pele dos danos causados pelos raios ultravioleta (UV) do sol. Ele possui ingredientes que bloqueiam ou absorvem esses raios, prevenindo queimaduras solares, envelhecimento precoce e câncer de pele.

A aplicação regular de protetor solar é fundamental para manter a pele saudável, pois minimiza o risco de danos celulares e alterações no DNA causadas pela exposição solar. No entanto, para que esses efeitos sejam sentidos é preciso usá-lo da forma correta.

Recentemente viralizaram na internet diversos conteúdos relacionados ao uso do protetor solar que contestam alguns de seus efeitos ou modo de uso, o que, de acordo com a Médica pós graduada еm dеrmatologia, Dra. Nicolly Machado, é perigoso pois reduz o efeito do produto.

“Quando se usa o protetor solar, é fundamental seguir as orientações para que ele tenha o efeito desejado, caso não, a pessoa continuará exposta aos raios solares“, explica.

Principais mitos sobre protetor solar que circulam na internet:

1 – Óleo de coco substitui o protetor solar

“É errado usar óleos vegetais como protetores solar e até mesmo atribuir FPS a eles. O uso não possui qualquer fundamento ou propriedades que protejam a pele contra os raios ultravioleta. Opte sempre pelo protetor solar“, afirma a Dra. Nicolly Machado.

2 – Protetor solar causa câncer de pele

“É justamente o contrário, o protetor previne o câncer de pele, seu uso regular é comprovadamente eficaz na prevenção da doença e na melhora da saúde da pele“.

3 – FPS pode ser somado

“Essa é uma dúvida muito comum. Por exemplo, você usa uma base com FPS 20 e um protetor solar com FPS 50, isso não significa que você teria um FPS 80. O FPS não é uma porcentagem que pode ser somada e sim quantas vezes mais a sua pele está protegida do que se estivesse sem o produto. Usando o mesmo exemplo da base e do protetor, seu FPS seria o de 50 pois o de 20 estaria incluso no maior valor“, explica a Dra. Nicolly Machado.

4 – Pele negra não precisa de protetor solar

“Apesar de possuir mais melanina, a pele negra também precisa de proteção solar como qualquer outra, a melanina pode escurecer áreas afetadas por agressões como acne e queimaduras, o que torna o uso de protetor solar essencial“.

5 – Só usar protetor solar no sol:

“Esse é um dos maiores mitos, mas você também precisa usar o protetor durante o inverno e até mesmo dentro de casa pois as radiações solares continuam incidindo mesmo nessas situações, outro caso cada vez mais comum são as luzes azuis de aparelhos eletrônicos que também podem prejudicar a pele“, alerta a Dra. Nicolly Machado.

