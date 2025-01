No apagar das luzes, Monaro aumenta para R$250 vale refeição das viagens

Nos últimos dias de trabalho de 2024, o ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro (PSD), aumentou o vale alimentação para viagens de R$ 150 para R$250 a diária.

O ato da mesa diretora, que também era composta por Jesus Vendedor e Reinaldo Casimiro (ambos perderam eleição), não passa por votação do plenário. A ação não foi vista com bons olhos tanto por vereadores quanto por funcionários. O documento também é assinado pelo vereador Celso Ávila (SDD) – que era vice-presidente naquele momento. O relato ao NM foi feito com indignação e de forma anônima.

Com o reajuste de R$100, o valor de até R$250 pode ser usado por vereadores, assessores e servidores da Câmara quando fizerem alguma viagem para assuntos do poder legislativo para serem gastos com alimentação. Esse valor é diário.

Caso algum dos agentes públicos gastar mais de R$250 com refeição na viagem, o valor excedente deverá ser arcado com recursos próprios.