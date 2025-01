Tubarao de tamanho grande filmado na beira da praia em Saquarema no Rio de Janeiro. Tamanho e proximidade do animal com a areia chamaram atenção recentemente.

Influencer Bruna Ramoni se inspira em famosas, fecha empresa e lança perfis adultos: “ganho 10x mais”

De empresária a criadora de conteúdo adulto. Com o apoio de amigas, a gaúcha Bruna Ramoni, 35 anos, decidiu fechar seu próprio negócio de alimentação saudável para se assumir ‘gostosona’ e faturar com suas fotos e vídeos picantes. Morando em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, ela diz que agora lucra 10 vezes mais.

“Entrei nesse mundo +18 por opção de fato, não só pelo dinheiro como a maioria. Sempre tive uma veia artística com uma pegada sensual. Senti que estava na zona de conforto com a empresa, não estava mais feliz. Acho que tudo é fase e o ciclo encerrou ali. Foi legal, aprendi muito, mas não me enxergava mais como empresária”, conta. “Foi libertador, me encontrei nas plataformas adultas”.

A ex-empresária conta que a ideia surgiu durante um encontro com as amigas. Bruna desabafou sobre seus negócios e passou a considerar a ideia de viver exibindo seu corpo na web. “Sempre fui muito vaidosa, gosto de treinar, de me cuidar. E as minhas amigas me deram total apoio. Entrei meio que por acaso, sem tanta pretensão. E deu certo. Faturo facilmente 10x mais do que antes”, comemora.

Para mostrar seu lado mais ousado e sensual, a influencer se inspirou em famosas como Anitta – que também está nas plataformas adultas –, Deborah Secco e Sabrina Sato. “Elas são as sex symbols do Brasil. Independentes, poderosas, inteligentes e ousadas na medida. E assim como eu, não ligam para o que os outros dizem.”, diz.

Assim como as famosas, Bruna aposta em conteúdo sensual artístico, nada apelativo. Diz que quer resgatar os ensaios conceituais e garante uma dose extra de sensualidade nos vídeos das suas plataformas. “É um conteúdo que instiga, mexe e brinca com o imaginário masculino. E tenho um contato direto com meus fãs. Interajo sempre com todos, consigo ter essa proximidade com eles.”.

Como novidade, a influencer também quer viajar o Brasil – e visitar outros países – gravando seus conteúdos e fazendo collabs com outras criadoras. Bruna ainda está cotada para desfilar no Carnaval de São Paulo e para um reality show. “Estou me jogando nesse universo e pronta para novos projetos”.

