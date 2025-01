Monaro cabreiro com bloco de carnaval de Porto Alegre

O vereador Paulo Monaro protocolou, nesta terça-feira (28), uma moção em que manifesta repúdio contra o Bloco da Laje, coletivo teatral e carnavalesco do Rio Grande do Sul, por uma apresentação realizada no último domingo (26), em Porto Alegre. Segundo o parlamentar, a apresentação ridiculariza figuras sagradas do cristianismo, em especial Jesus Cristo, ofendendo a crença da maior parte da população brasileira.

A moção destaca que, embora a liberdade de expressão seja um pilar da democracia, ela não deve ser usada como justificativa para ataques à religiosidade e à dignidade dos cidadãos. O documento também questiona o financiamento do evento, sugerindo que recursos públicos, como os provenientes da Lei Rouanet, possam ter sido utilizados para apoiar o coletivo.

Fala Monaro

“É inaceitável que, em pleno século XXI, manifestações culturais utilizem a fé alheia como alvo de escárnio, ferindo a dignidade e os sentimentos de milhões de cristãos”, afirmou o vereador Paulo Monaro. Ele ainda ressaltou que o respeito às crenças religiosas é um direito fundamental assegurado pela Constituição brasileira e deve ser garantido a todos.

Leia + sobre política regional

A moção também solicita ao Ministério Público Federal que investigue o financiamento de eventos que afrontem os valores da sociedade brasileira. “É inadmissível que recursos públicos sejam usados para financiar eventos que desrespeitam a fé cristã, afrontando os valores da maioria da população”, destacou Monaro.

O texto ainda reforça a importância de um debate sério sobre os limites entre a liberdade artística e o respeito às crenças religiosas, visando à construção de um ambiente cultural saudável e respeitoso. “O Rio Grande do Sul é uma terra de tradições e valores, onde a fé sempre desempenhou um papel central na construção de sua identidade. Práticas que desrespeitam crenças religiosas não podem se tornar comuns e não devem ser mascaradas como arte ou cultura”, concluiu o vereador.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP