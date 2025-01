Gatos selvagens- A Goodyear e a Onçafari anunciam os resultados do monitoramento de fauna, realizado em torno das instalações da empresa em Americana, interior de São Paulo, durante o ano de 2024. As primeiras campanhas de monitoramento identificaram a presença de 12 espécies silvestres, incluindo duas de grande relevância para a conservação ambiental: o gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus) e o gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi), que são classificadas como vulneráveis pela International Union for the Conservation of Nature (IUCN) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).

O monitoramento, conduzido pela organização não governamental Onçafari, faz parte de uma parceria estratégica estabelecida entre a ONG e a empresa desde 2021. A Onçafari, reconhecida por seu trabalho em conservação ambiental, conta com o apoio da Goodyear, que fornece seus pneus para apoiar as atividades realizadas no Pantanal.

Gatos e área grande

A região ao entorno da Goodyear abriga uma área de proteção ambiental com aproximadamente 180.000 m². Para realizar o levantamento e monitoramento da fauna, foram instaladas câmeras de captura de movimento e equipamentos tecnologicamente avançados, que detectam calor e movimento, registrando imagens dos animais que passam em volta da fábrica.

Os equipamentos são programados para fazer registros em formato de vídeos de 15 segundos e com menor intervalo possível entre cada registro, o que, além da identificação das espécies, permite observar comportamentos dos indivíduos na natureza.

O monitoramento contínuo da fauna é fundamental para entender as dinâmicas e avaliar o impacto da urbanização sobre a biodiversidade local. Ao acompanhar a presença e o comportamento de diferentes espécies, é possível identificar problemas e propor medidas para garantir a conservação da fauna na área monitorada. A parceria com a Onçafari visa fortalecer o compromisso da Goodyear com a sustentabilidade e a preservação ambiental de Americana, alinhando-se a boas práticas ambientais e promovendo a convivência harmoniosa entre as atividades industriais e o meio ambiente.

Goodyear do Brasil

A Goodyear é fabricante global de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões e ônibus, além de pneus para aviação. Com 71 mil colaboradores, e 54 fábricas em 21 países do mundo, a companhia está no Brasil há mais de 100 anos, onde possui duas unidades industriais, sendo uma em Americana, dedicada à fabricação de pneus, e outra em Santa Bárbara d’Oeste, destinada à produção de materiais de recapagem para pneus de caminhões e ônibus e de recauchutagem para pneus de aviação. A operação brasileira ainda conta com uma rede de revendedores oficiais e cerca de 1.000 pontos de venda em todo o território nacional.

