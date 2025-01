O secretário nacional de Mobilidade Denis Andia (MDB) esteve em São Paulo esta segunda-feira para entregar a extensão da Linha 9 (Esmeralda) de trem na Zona Sul da capital paulista. Ele destacou que se trata de uma parceria entre Governo Federal e Governo do Estado de São Paulo.

Estiveram no evento o ministro das Cidades Jader Filho, o prefeito Ricardo Nunes (ambos MDB) e o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Com o prolongamento entregue, serão novos 110 mil passageiros utilizando um transporte mais moderno, rápido, confortável e eficiente.

A expansão ainda trará ganhos ambientais, com 25 mil toneladas de poluentes vão deixar de ser lançadas no ar da cidade todo ano.

Obra total de cerca de R$ 600 milhões e que conta com R$ 365 milhões do @ministeriocidades através do РАС.

Fala Andia

“Não deixo aqui de cumprimentar o ministro @jaderfilho e agradecer a recepção do @tarcisiogdf e do @prefeitoricardonunes na capital paulista, nesta manhã. Esse é parte do trabalho realizo em Brasília, chegando até o Estado de São Paulo”, escreveu em sua rede social.

