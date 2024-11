Ainda presidente da Câmara de Santa Bárbara, Paulo Monaro esteve esta segunda-feira em encontro do PSD com vereadores e prefeitos eleitos do Estado.

Ele se encontrou com o governador do Paraná, Ratinho Jr, cotado para vir candidato a presidente ou a vice nas eleições de 2026.

Monaro também se encontrou com Gilberto Kassab

presidente nacional do partido e principal líder da sigla no Estado.

Leia + sobre política regional

Quem também participa do encontro é o ainda vereador Eliel Miranda, que ficou em 3o lugar na eleição para prefeito e deve novamente ser candidato a deputado em 2026.

Com 52 mil votos em 2022, ele precisa aumentar a votação na cidade (onde teve pouco mais de 2 mil votos), mas o resultado do dia 6 de outubro não trouxe boas novas para ele.

A vantagem de EM é que ele é muito bem quisto por Kassab.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP