Os vereadores de Sumaré se reúnem nessa terça-feira (12) para votar oito projetos de decreto legislativo e dois projetos de lei. Os decretos se referem à concessão do Título de Cidadão Sumareense e Título de Cidadão Benemérito, que são honrarias entregues pelos parlamentares a pessoas de destaque no município.

Já os projetos de lei tratam de amparo psicológico para tutores de pessoas com autismo e nomeação de praça no Parque Vereador Euclides Miranda (CECAP). A reunião está prevista para 10h, no plenário do Legislativo, com transmissão pelo canal da Câmara no YouTube (www.youtube.com/@CamaraSumare).

O Projeto de Lei nº 144/2023, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Capacitação e Amparo psicológico para mães ou tutores legais de pessoas com Transtorno do Espectro Autista retorna à pauta, após pedido de vista. A proposta é do vereador Sirineu Araújo (PRTB).

Para encerrar a Ordem do dia, os parlamentares discutem e votam o PL nº 153/2024.

Apresentada pelo vereador Andre da Farmácia (MDB), a propositura dispõe sobre a denominação da Área 1B, do loteamento Parque Vereador Euclides Miranda, de Praça Dimas Martins de Moura.