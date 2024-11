A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo registrou 5.893 internações por câncer de próstata entre janeiro e agosto de 2024, um aumento de 8,4% em relação às 5.436 internações no mesmo período de 2023. O número de atendimentos ambulatoriais também cresceu, com 133.344 casos neste ano, representando uma alta de 10,5% em comparação com os 120.676 atendimentos realizados no ano passado.

Neste mês, a campanha Novembro Azul destaca a importância da conscientização e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é a neoplasia mais comum entre homens e, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a cada 38 minutos um homem perde a vida no Brasil em decorrência desse tipo de câncer. O foco das ações é sensibilizar a população masculina para o cuidado com a saúde e para a realização de exames preventivos, especialmente o PSA (Antígeno Prostático Específico) e o toque retal.

“A próstata é uma glândula pequena que envolve a uretra e tem um papel essencial na produção do líquido que compõe o sêmen. O câncer de próstata ocorre quando há um crescimento anormal e descontrolado de células na glândula. Embora o tumor, em muitos casos, cresça lentamente e não apresenta sintomas iniciais, ele pode se tornar agressivo e se espalhar para outros órgãos se não for detectado a tempo”, explica o urologista do Hospital Japonês Santa Cruz, Dr. Eduardo Tanaka.

Os sintomas incluem dificuldades ao urinar, sangue na urina e necessidade frequente de ir ao banheiro. A idade avançada, especialmente após os 55 anos, é o principal fator de risco para o câncer de próstata, além do histórico familiar, etnia negra, sobrepeso e obesidade.

“Os principais métodos de diagnóstico são o exame de toque retal e o PSA. O toque retal permite avaliar o tamanho e a textura da próstata, enquanto o exame de PSA mede os níveis de uma proteína no sangue que pode indicar alterações na glândula. Em caso de suspeita, uma biópsia pode confirmar o diagnóstico”, explica o médico.

Quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata tem uma taxa de cura de até 90%, o que minimiza complicações e preserva a qualidade de vida do paciente. As opções de tratamento incluem cirurgia, radioterapia e hormonioterapia, variando conforme o estágio da doença. No entanto, esses procedimentos podem ter efeitos colaterais, como incontinência urinária e disfunção erétil. O apoio psicológico e o acompanhamento médico são fundamentais para ajudar os pacientes a enfrentarem os desafios do tratamento.

“O preconceito em relação ao exame de próstata ainda impede muitos homens de buscarem diagnóstico precoce, o que pode resultar em um quadro mais avançado e menos favorável para o tratamento. A campanha Novembro Azul desempenha um papel importante ao promover o autocuidado masculino e combater a desinformação sobre a doença”, afirma o Dr. Eduardo Tanaka.

