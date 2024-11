Inscrições de novos alunos ainda ‘fora da escola’ na Educação de Nova Odessa passam a ser online e permanentes

A Prefeitura de Nova Odessa lança nesta quinta-feira (07/11/2024) um novo sistema online e permanente de inscrições de alunos atualmente fora da escola nas unidades da Rede Municipal de Educação, bem como solicitações de transferências entre unidades do Município. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a medida busca agilizar e facilitar as inscrições das crianças a partir dos 4 meses de idade até os 10 anos, além de jovens e adultos que nunca estudaram em escola municipal.

O formulário online de inscrições pode ser acessado diretamente no link https://www.novaodessa.sp.gov.br/inscricao-para-aluno-fora-da-escola-municipal. Todas as informações solicitadas devem ser preenchidas pelos responsáveis (no caso das crianças). A partir do preenchimento do formulário, a equipe da Educação Municipal vai entrar em contato com os responsáveis através dos telefones fornecidos, para passar as orientações necessárias.

O mesmo deve ser feito pelo próprio adulto interessado nas turmas de Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 5º ano) da EJA (Educação de Jovens e Adultos) mantida pelo Município, ou seja, aqueles que ainda não completaram o 5º ano, conhecido antigamente como “4ª série do primário”.

Já os pedidos de transferência entre unidades da Rede Municipal costumam ocorrer por mudança de endereço da família ou, em casos especiais, para uma das seis escolas de Ensino Fundamental 1 de período integral.

“Com as informações inseridas, a equipe responsável na Secretaria de Educação, selecionará a escola com vaga disponível mais próxima da residência do novo aluno. Esse novo mecanismo, além de trazer agilidade, organizará nossa fila de demanda por vaga nas Creches, Pré-Escolas e Escolas Municipais de Ensino Fundamental 1”, explicou o secretário-adjunto Assis das Neves Grillo.

Já ao pais dos alunos já matriculados e atendidos pela Rede Municipal de Educação de Nova Odessa (ou seja, aqueles que já estudam nas creches, pré-escolas e escolas públicas da cidade com turmas do 1º ao 5º ano do Fundamental 1) não precisam se preocupar, pois sua rematrícula para o próximo ano letivo é realizada automaticamente, pela própria equipe gestora de cada unidade.

A Prefeitura de Nova Odessa mantém atualmente 26 unidades na Rede Municipal de Educação, que atendem a cerca de 5,3 mil alunos com idades de zero a 10 anos – mais os jovens e adultos da EJA. Os alunos do Município contam com alimentação escolar (“merenda”), kit de material escolar, kit de uniforme escolar, material didático apostilado e transporte escolar gratuitos, entre outros direitos e benefícios.

