Natura lidera lista de empresas com maior capacidade de atrair e reter talentos no Brasil

A Natura foi reconhecida pela segunda vez consecutiva como a empresa com maior aptidão para atração e retenção de profissionais pelo ranking Merco Talento de 2024. A companhia foi a mais bem avaliada entre 100 empresas de 36 setores diferentes da economia brasileira, incluindo Cosméticos e Perfumaria. O Merco (Monitor Empresarial de Reputação Corporativa) é responsável pela realização de pesquisas e avaliações reputacionais de organizações do setor privado desde 2000, sendo considerado uma referência neste ramo em 19 países.

Segundo Paula Benevides, vice-presidente de Pessoas, Cultura e Organização da Natura, o resultado é um reflexo do trabalho realizado pela companhia para a criação de um ambiente corporativo saudável, diverso, inclusivo e respeitoso, que espelha a sua razão de ser: o Bem Estar Bem. “Nosso propósito como marca é promover relações mais harmoniosas entre as pessoas consigo mesmas, com o outro e com o mundo, não somente por meio de nossos produtos e projetos que criamos ou apoiamos, mas também em nosso dia a dia dentro da empresa. A continuidade desse reconhecimento demonstra que estamos no caminho certo, então seguiremos buscando evoluir no incentivo ao desenvolvimento e à realização pessoal e profissional de todos os nossos colaboradores”, explica.

A Natura investe em várias ações voltadas para o bem-estar na jornada de trabalho, que estimulam a criação de espaços e relações acolhedores, diversos e capazes de estimular a progressão profissional de colaboradores de todas as áreas e perfis. A companhia conta, por exemplo, com um ecossistema de aprendizagem com programas voltados para o desenvolvimento de pessoas e suas habilidades, bem como uma Política de Diversidade, Equidade e Inclusão Integrada que inclui, entre seus pilares, grupos de afinidades e processos seletivos focados na promoção da equidade de gênero, étnico-racial, de pessoas com deficiência e comunidade LGBTQIAP+.

Além disso, a empresa oferece uma série de benefícios focados em saúde física, financeira, emocional e social, como expedientes mais curtos às sexta-feiras, serviços de terapia e telemedicina, convênios com instituições de ensino, licença-maternidade de seis meses, berçário para filhos de colaboradores, auxílio-creche e a iniciativa Tempo Presente, que dá direito a um dia de folga para mães no Dia das Mães. Essas iniciativas, inclusive, contribuem para a valorização e retenção de mães, já que as auxiliam a conciliar carreira e maternidade.

No “Compromisso com a Vida – Visão 2030”, plano de sustentabilidade da companhia que visa solucionar demandas socioeconômicas e ambientais urgentes, a Natura também se comprometeu a eliminar diferenças salariais inexplicáveis entre homens e mulheres e oferecer um salário digno para todos, o que já foi alcançado, e com a inclusão de 30% de profissionais de populações sub-representadas socialmente em cargos de gestão. A empresa também visa ampliar a participação feminina entre lideranças com 50% de mulheres nessas posições – atualmente, esse índice está em 49,3%.

Metodologia

Para compor o ranking Merco Talento, cuja participação é gratuita, três eixos fundamentais capazes de influenciar na atratividade e fidelização de talentos foram analisados: reputação interna, marca empregadora e qualidade do trabalho. O estudo foi feito com base em 9.726 entrevistas, incluindo a participação de colaboradores, universitários, ex-alunos de escolas de negócios, cidadãos, equipes de recursos humanos, especialistas, headhunters, sindicatos e professores universitários. Também foram consideradas cerca de 104 mil menções no ambiente digital que abordaram assuntos relacionados ao tema do monitoramento. Além disso, 42 empresas responderam a um questionário responsável por coletar indicadores objetivos sobre a realidade de cada uma.

Considerado o primeiro monitor auditado do mundo, o Merco atualmente elabora quatro rankings no Brasil: Reputação Corporativa, Líderes Empresariais, Responsabilidade ESG e Merco Talento. Suas metodologias são multistakeholder e incluem cerca de seis avaliações e 28 fontes de informações.

