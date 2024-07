Moradora do Profilurb leva R$10 mil no VidaCap

Moradores de Americana e Santa Bárbara se deram bem no sorteio do VidaCap deste domingo (14).

Uma moradora do Profilurb foi sorteada no prêmio de R$10 mil. Já no giro da sorte, que premiou 30 pessoas com R$1500 cada, 5 moradores de Americana foram sorteados. Dessa vez, apenas 1 morador de Santa Bárbara estava entre os premiados.

O próximo sorteio acontece no dia 21/7 tendo como prêmio principal uma Fiat Toro + R$36 mil. Ainda, serão sorteados duas motos Honda CG 160 e outro prêmio de R$13 mil.