IRA! se apresenta de graça em Americana no “Rock Day” nesta sexta

A segunda edição do “Rock Day Festival”, na próxima sexta-feira (19) e sábado (20), terá além da banda IRA! como show principal, mais quatro atrações no palco do CCL (Centro de Cultura e Lazer). A entrada é solidária, por meio de doação de óleo, feijão ou macarrão para o Fundo Social de Solidariedade. O CCL fica na Avenida Brasil, nº 1.293.

A programação do dia 19 vai das 18h às 22h, e a do dia 20, das 15h às 22h: Confira:

Sexta-feira

18h – DJ Viny Blanco

20h – IRA!

Sábado

15h – DJ Viny Blanco

16h – Capitão Rock

18h – Samara Bueno e Banda

20h – Confisco – Tributo a Charlie Brown Jr

O público também terá acesso a uma praça de alimentação com diversas opções: Buenos Burguer, Pastel Poco Loco, Fernando Crepe Suíço, Viva Espetos, Churros Pasconita, Brasa Burguer, Batata da Onda, Dr. Chapa e Padaria Dona Vitória.

O “Rock Day” contará ainda com a presença das cervejarias: Dama Bier, Kalango, Seven Hands, Hoffen, Marés e HopBeer.

O festival é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com coprodução da Bokme! Produções.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Mês do Rock

Com o Dia Internacional do Rock comemorado em 13 de julho, o mês é considerado o principal dedicado ao gênero musical em todo o mundo e ganhou a primeira edição do festival em Americana em 2023. Cerca de 14 mil pessoas prestigiaram o evento, também realizado no CCL, em julho passado, com apresentações de Plebe Rude e Dead Fish, entre outras bandas.

IRA!

Os integrantes da banda paulistana, nascida em 1981, são hoje verdadeiros operários do rock, da música e da cultura pop brasileira, donos de sucessos como “Dias de Luta”, “Envelheço na Cidade”, “Flores em Você, “Tarde Vazia”, entre outros.

Com Nasi no vocal e Edgard Scandurra na guitarra, até hoje o IRA! apresenta uma performance com a mesma adrenalina juvenil e inquieta que uma banda de rock genuína tem que ter, mesmo a caminho de completar 40 anos de estrada.

Os shows trazem muita energia, clássicos e hits destilados com a marcha de uma sempre estonteante e inexplicável sonoridade de guitarras que só Edgard Scandurra sabe produzir, músico canhoto que toca com as cordas invertidas.

A banda conta com um vocalista enérgico, incansável e ímpar com sua voz, que distingue Nasi com bastante facilidade no meio musical.