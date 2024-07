Pedro Tourinho e o desafio de repetir Toninho do PT

Recém empossado deputado federal, Pedro Tourinho tem a árdua missão de refazer o sonho do PT de governar Campinas com um projeto relevante.

A maior cidade do interior paulista foi governada pelo maior partido de esquerda em 2 ocasiões.

Em 1988, Jacó Bittar se elegeu prefeito de Campinas mas logo rompeu com o partido, mesmo seguindo sendo muito amigo de Lula.

No ano 2000, o menino prodígio do PT Toninho Santos foi eleito na segunda onda vermelha e trazia consigo muitas promessas e o desejo do partido de governar a maior cidade do interior paulista.

Toninho teve sua carreira interrompida no dia 10 de setembro de 2001 quando foi assassinado na região do shopping Iguatemi quando ia para casa após treinar em uma academia. Sua vice-prefeita, Izalene Tiene, fez um governo desastroso e atrapalhou bastante a imagem do PT na cidade.

Pedro Tourinho e os votos

Tourinho tem hoje uma boa base de votos para sonhar com a ida ao segundo turno. Ele teve 48,7 mil votos e foi o candidato da cidade mais votado em 2022. Se tiver o apreço dos eleitores do presidente Lula, poderá avançar ao segundo turno das eleições este ano.

Desafios- Os dois maiores desafios para Pedro Tourinho são 1- superar o deputado Rafa Zimbaldi (Cidadania) e avançar ao segundo turno contra o prefeito Dario Saadi (Republicanos) e 2- ter forças para bater o favorito- porque candidato a reeleição- no que seria disputa derradeira.

A outra alternativa é ‘ganhar musculatura’, se consolidar em 2026 e vir com mais força em 2028.

