Nova Odessa com 50 vagas para motorista de ônibus hoje

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa recebe neste início semana currículos para a seleção de 244 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. São 90 vagas para soldados montador, 50 para motoristas de ônibus coletivos e 30 para operador de produção, entre outras.

As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos nesta segunda e terça-feira (dias 15 e 16/07) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade. Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já usado pelas empresas disponibilizarem as vagas.

Confira as vagas no mural do PLT Nova Odessa:

SOLDADOR MONTADOR – Obrigatório Ensino Médio completo, curso profissionalizante em Solda (certificado), curso de leitura e interpretação de desenho (diferencial). (90 vagas)

MOTORISTA DE ÔNIBUS – Experiência e curso transporte coletivo. (50 vagas)

OPERADOR DE PRODUÇÃO – Obrigatório Ensino Médio completo, curso de leitura e interpretação de desenho e conhecimento em operação e manuseio com talha (diferencial). (30 vagas)

AÇOUGUEIRO – Com experiência comprovada na função. (2 vagas)

AJUDANTE GERAL – Ambos os sexos. Experiência/requisitos: conhecimento na área de metalúrgica será um diferencial. Possuir veículo próprio que possa utilizar para ir ao trabalho (local não tem acesso ao transporte público). Horário de trabalho das 13:20 às 21:40. (2 vagas)

CHURRASQUEIRO – Para trabalhar em espetaria. (1 vaga)

COSTUREIRA – Com experiência comprovada. (4 vagas)

ESTAGIÁRIO EM VENDAS – Maior de 18 anos, ambos os sexos, para trabalhar com vendas de imóveis na planta e pronto, ser comunicativo, disponibilidade de horário, possuir veículo próprio. (2 vagas)

FUNILEIRO E SERRALHEIRO – Maior de 18 anos, com experiência na função. (2 vagas)

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

MECÂNICO DIESEL – Experiência em Vans e Caminhonetes. (1 vaga)

MONTADOR MECÂNICO – Conhecimento em desenhos mecânicos para montagem de painéis elétricos de BT/MT tensão, montagem mecânica. Benefícios: transporte, refeição, vale cesta básica + salário de R$ 2.600,00/R$ 3.000,00. (2 vagas)

TECELÃO JATO DE AR – Com experiência na função. (1 vaga)

TECNOLOGIA INFORMÁTICA – Com experiência na função. (1 vaga)

VENDEDOR EXTERNO – Representante de produtos alimentícios, para região de Campinas. Salgados congelados. Não necessita ter veículo, empresa fornece. (1 vaga)

VENDEDORA – Ensino Médio completo, trabalhar em loja de decoração, maior de 25 anos, com responsabilidade e desenvoltura para atendimento. (1 vaga)

COLORISTA / AUXILIAR DE REVISÃO / OPERADOR DE JIGGER / LABORATORISTA TEXTIL / ELETRICISTA CONHECIMENTO EM TINTURARIA / ASSISTENTE TÊXTIL – Candidatos com amplo conhecimento PCP. (7 vagas)

MOTORISTA CARRETEIRO / OPERADOR DE GUINDASTE / OPERADOR DE MUNCK / MONTADOR PRÉ FABRICADOS / ½ OFICIAL SOLDADOR (5 vagas)

OPERADOR DE ROÇADEIRA (não precisa ter experiência, a empresa fornece treinamento) / ENCARREGADO (possuir CNH D ou E – a empresa fornece treinamento). (4 vagas)

AJUDANTE GERAL TINTURARIA / AJUDANTE ESTAMPARIA / REVISOR DE TECIDOS. (8 vagas)

ELETRICISTA / MECÂNICO DE MANUTENÇÃO / AUXILIAR LIMPEZA MASCULINO. (3 vagas)

OPERADOR DE ROLO / OPERADOR DE PATROL / OPERADOR DE ROLO MASSA / ENGº CIVIL / MOTORISTA DE CAMINHÃO / MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS. (6 vagas)

AUXILIAR DE COZINHA / COZINHEIRA(O), com experiência / OFICIAL DE COZINHA, com experiência. Vagas para trabalhar no período noturno (12×36). (6 vagas)

ROÇADOR / VARREDOR / CAPINADOR / AUXILIAR DE PINTOR. (10 vagas)

CALDEIREIRO / OPERADOR DE MÁQUINA ESTAMPARIA / OPERADOR DE RAMA / OPERADOR DE MÁQUINA DE TINTURARIA / AUXILIAR MANUTENÇÃO. Todas as vagas: ter experiência de 1 ano. (5 vagas)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP