Dicas para economizar nas compras de supermercado

Com a disparidade entre a renda média do brasileiro e o valor ideal para uma vida digna, economizar nas compras de supermercado se torna uma necessidade imperativa para muitas famílias. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a renda média do brasileiro foi de R$ 2.846 em 2023.

Este valor está bem abaixo dos R$ 6.723,41 calculados pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Em meio a essa diferença, grande parte das famílias brasileiras precisa adotar estratégias para economizar e evitar o endividamento, que afeta 76,6% das famílias do país.

Nesse contexto, economizar nas compras de supermercado se torna uma necessidade. O mentor de empresários André Minucci compartilha dicas valiosas para ajudar você a controlar seus gastos e administrar melhor o orçamento familiar.

Controlar as emoções pode ajudar a evitar compras por impulso e decisões financeiras precipitadas. Ao fazer um treinamento de inteligência emocional, você aprende a lidar melhor com o estresse e a ansiedade, especialmente em situações de compra, mantendo o foco no que realmente é necessário e no orçamento planejado.

Planejamento é a chave – Antes de ir ao supermercado, faça uma lista de compras detalhada. Planeje as refeições da semana e compre apenas o necessário. Isso evita compras por impulso e desperdícios. Minucci sugere que você também verifique os itens que já possui em casa para evitar compras duplicadas.

Compare preços – Aproveite a tecnologia a seu favor. Utilize aplicativos que comparam preços entre diferentes supermercados. Esses aplicativos mostram onde os produtos estão mais baratos, ajudando você a economizar. Além disso, fique de olho nas ofertas e promoções, mas compre somente o que realmente precisa.

Evite levar as crianças ao supermercado – Quando possível, faça suas compras sem levar as crianças. Elas podem influenciar nas suas decisões de compra, levando você a adquirir produtos desnecessários. Minucci recomenda também ir ao supermercado após as refeições, para evitar compras impulsivas motivadas pela fome.

Evite compras por impulso – Siga a lista de compras à risca e evite passar por corredores que não contenham produtos necessários. Minucci sugere que você mantenha o foco nas suas necessidades reais e evite ser atraído por promoções tentadoras que não estavam no seu planejamento.

Faça compras menores – Realizar compras menores e mais frequentes pode evitar desperdícios, principalmente de produtos perecíveis. Minucci observa que, ao comprar menores quantidades, você tende a aproveitar melhor os alimentos e reduzir as perdas.

Reavalie seu consumo – Por fim, reavalie seu consumo e elimine desperdícios. Pequenas mudanças no dia a dia podem resultar em grandes economias. Por exemplo, evite jogar comida fora, reutilize sobras em novas receitas e armazene os alimentos de forma correta para aumentar a durabilidade.

“Seguindo essas dicas, você pode otimizar suas compras de supermercado, economizar dinheiro e evitar o endividamento. Planejamento, pesquisa e disciplina são as chaves para uma economia doméstica eficiente e sustentável”, finaliza.

