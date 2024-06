Moradores do Vida Nova I e II terão curso de preparação para o primeiro emprego

Os moradores do Condomínio Vida Nova I e II, na região da Praia Azul, terão curso gratuito de “Preparação do primeiro emprego” em julho. A atividade será voltada para jovens acima de 14 anos de idade. A realização é da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, em parceria com o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

“É uma oportunidade para os jovens que residem no Vida Nova receberem as orientações que darão suporte para conquistar o primeiro emprego e ingressar no mercado de trabalho. É mais ação em parceria com o SENAC para promover a qualificação profissional e inclusão social dos munícipes”, diz o secretário de Habitação, Ordival Olivatto.

Os moradores interessados em participar do curso deverão se inscrever nos dias 25, das 15h às 17h, e dia 26, das 10h às 12h, no salão do condomínio.

A atividade é custeada por meio do Fundo de Arrendamento Residencial – Programa Minha Casa, Minha Vida.

