Obras do novo reservatório do São Vito avançam com a construção da estação elevatória

As obras de ampliação do Centro de Reservação do São Vito (CR-1) avançam com a construção da Estação Elevatória de Água. Já foram levantadas as paredes, e a fase atual é de reboco da estrutura. A autarquia também recebeu parte das peças e conexões hidráulicas que serão usadas nas interligações.

“Os próximos passos da obra incluem a instalação da casa de bombas e das partes elétrica e hidráulica”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

O CR-1 já armazena 1,6 milhão de litros de água e, com o novo reservatório recém-montado, a região receberá mais 2,1 milhões de litros. No total, serão 3,7 milhões de litros de água armazenados para abastecer cerca de 20 mil moradores do São Vito e de bairros como Vila Margarida, Vila Mariana, Vila Bertini, Belvedere e Santa Sofia.

O novo sistema do CR-1 será abastecido por uma subadutora já instalada até a ETA (Estação de Tratamento de Água), no bairro Cordenonsi. Será realizada em breve a interligação com a casa de bombas tanto na ETA como no reservatório do São Vito.

