Morreu este domingo o apresentador de TV Léo Batista. Ele tinha 92 anos e havia descoberto um câncer de pâncreas recentemente.

Ele estava internado no Hospital Rios D’Or, no Rio de Janeiro, desde o início deste mês. O jornalista deixa sua marca entre os maiores nomes da história da comunicação no país.

Abaixo nota da TV Globo sobre Léo Batista

Hoje nos despedimos de um gigante. Léo Batista não era apenas uma voz marcante na TV, ele era a trilha sonora do esporte brasileiro.

Durante décadas, nos emocionou, informou e nos fez sentir que cada gol, cada vitória, e até mesmo cada derrota tinham mais significado. Léo viveu e respirou jornalismo esportivo como poucos. Com sua elegância e simpatia, transformou a notícia em arte e o futebol em poesia.

Leia + Sobre todos os Esportes

Seu legado estará para sempre nos corações de quem ama o esporte e reconhece o poder das boas histórias. Que a saudade se transforme em inspiração para todos nós.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP