Agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste confiscaram cocaína, crack e maconha de um traficante de drogas no jardim Nova Conquista na madrugada deste domingo.

A ação foi em uma área de mata por volta das 1h40 e foi recuperada uma sacola com o material que seria vendido para usuários.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04 GCM VILLALON GCM SERNAJOTO GCM FERNANDO

DATA: 19/01/25 HORA: 01:40 LOCAL: RUA JOÃO E. MACKNIGHT N°919 JD. NOVA CONQUISTA.

TRÁFICO DE DROGAS (Cocaína e crack)

Durante patrulhamento preventivo, está equipe tática visualizou J.C 29 anos de idade acessando a área de mata ao final da rua Thiago Azevedo do Santos.

Por se tratar de um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, nos aproximamos momento em que J. Acessou a rua com uma sacola plastica em sua mão, ao visualizar a equipe soltou a referida sacola se evadindo em desabalada carreira com a mão no bolso de sua bermuda sendo acompanhado e detido em meio ao bairro.

Submetido a busca pessoal foi localizado no bolso da bermuda 20 pedras de crack e R$147,00, em retorno ao local do início da tentativa de fuga foi logrado êxito em localizar a referida sacola que continha em seu interior:

-53 porções de maconha

-19 microtubos de cocaína

-187 pedras de crack.

Para minimizar o risco de nova fuga, foi utilizado algemas conforme D8858/16 sendo J. Conduzido até o plantão policial onde a autoridade presente após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão do indivíduo por tráfico de drogas conforme Art 33 da lei 11.343/06 permanecendo este preso a disposição da Justiça.

