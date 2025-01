PAT de Americana disponibiliza 394 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 394 vagas de emprego disponíveis, entre elas 66 para costureira, 11 para auxiliar de produção, 20 para operador de caixa, 49 de estágio e 25 para o programa Jovem Aprendiz.

Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

Para as vagas de estágio e Jovem Aprendiz, as pessoas devem comparecer ao PAT, de segunda a sexta, das 9h às 16h. Também é possível se candidatar pelo WhatsApp (19) 99773-8266 ou pelo telefone (19) 3705-1500 – Ramal Americana.

VAGAS DE EMPREGO no PAT

Açougueiro – Com Experiência 4

Advogado Junior – Com Experiência 1

Ajudante de Mesa – Confecção – Com Experiência 2

Ajudante de Produção – Sem Experiência 6

Ajudante de Serralheiro – Sem Experiência 1

Ajudante Geral – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Sem Experiência 8

Ajustador Mecânico – Com Experiência 1

Analista de PCP – Com Experiência 1

Analista de Vendas – Com Experiência 4

Armador – Com Experiência 2

Assistente Administrativo – Sem Experiência 1

Assistente de Instalações Elétricas – Sem Experiência 1

Assistente de Marketplace – Com Experiência 1

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

Atendente ao Cliente – Sem Experiência 2

Atendente ao cliente SAC (E-Commerce) – Com Experiência 1

Atendente Balconista – Sem Experiência 3

Atendente Comercial – Com Experiência 1

Atendente de Padaria – Sem Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 3

Auxiliar Comercial – Com Experiência 1

Auxiliar de Chaveiro – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 5

Auxiliar de Faturamento (E-Commerce) – Com Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 3

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 5

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 11

Auxiliar de Qualidade – Sem Experiência 2

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Auxiliar Operador de Máquina Digital – Sem Experiência 1

Balanceiro – Com Experiência 1

Balanceiro – Sem Experiência 2

Balconista – Sem Experiência 1

Barman – Com Experiência 1

Calheiro – Com Experiência 1

Chefe de Expedição – Com Experiência 1

Coordenador de E-Commerce – Com Experiência 1

Coordenador de Preparação Têxtil – Com Experiência 1

Cortador de Roupas – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 66

Costureira – Sem Experiência 4

Cuidador de Idosos – Com Experiência 1

Dedetizador – Com Experiência 1

Desenhista Projetista de Eletricidade – Com Experiência 1

Eletricista Montador – Com Experiência 2

Empregada Doméstica – Com Experiência 1

Encanador – Com Experiência 2

Enfestador – Sem Experiência 1

Enfestador de Roupas – Sem Experiência 1

Enrolador de Tecidos Crus – Com Experiência 2

Estágio em Administração – Sem Experiência 1

Estágio em Engenharia Civil – Sem Experiência 1

Estoquista – Com Experiência 1

Faxineiro – Com Experiência 1

Faxineiro – Sem Experiência 3

Fresador – Com Experiência 1

Garçom – Com Experiência 1

Jardineiro – Com Experiência 1

Laminador – Com Experiência 2

Líder Administrativo – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 2

Mecânico Montador – Com Experiência 1

Montador Elétrico – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 1

Motorista Entregador – Com Experiência 2

Motorista Operador de Betoneira – Com Experiência 1

Oficial de Cozinha – Sem Experiência 2

Oficial de Limpeza – Sem Experiência 2

Oficial de Manutenção Predial – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Operador de Acabamento – Com Experiência 2

Operador de Caixa – Com Experiência 5

Operador de Caixa – Sem Experiência 20

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 1

Operador de Injetora de Plástico – Sem Experiência 5

Operador de Máquina – Com Experiência 1

Operador de Máquina CNC I – Com Experiência 1

Operador de Máquina de Produção – Com Experiência 4

Operador de Máquinas – Fabricação de Salgados – Sem Experiência 2

Operador de Máquinas Agrícolas – Com Experiência 1

Operador de Máquinas de Limpeza – Com Experiência 1

Operador de Máquinas Móveis – Empilhadeira – Com Experiência 3

Operador de Tinturaria – Com Experiência 1

Operador de Torno CNC – Com Experiência 2

Operador de Torno Convencional – Com Experiência 2

Operador de Torno Revólver e Furadeira – Com Experiência 1

Operador de Urdideira – Com Experiência 1

Operador e Programador de Torno CNC – Com Experiência 1

Padeiro – Sem Experiência 2

Pedreiro – Com Experiência 8

Pintor – Com Experiência 4

Pintor Automotivo – Com Experiência 1

Pintor de Máquinas Industriais – Com Experiência 1

Pintor Industrial – Com Experiência 1

Programador de Torno CNC – Com Experiência 1

Repositor – Sem Experiência 4

Repositor de Mercadorias – Com Experiência 1

Retificador – Com Experiência 5

Revisor de Tecidos – Com Experiência 2

Serralheiro – Com Experiência 3

Serralheiro – Sem Experiência 1

Servente de Obras – Com Experiência 9

Soldador – Com Experiência 1

Soldador – Sem Experiência 1

Tecelão – Com Experiência 3

Técnico de Manutenção de Máquinas – Com Experiência 1

Torneiro CNC – Com Experiência 1

Torneiro CNC – Sem Experiência 5

Torneiro Mecânico – Com Experiência 4

Torneiro Mecânico – Sem Experiência 5

Trabalhador Rural – Sem Experiência 2

Vendedor Interno – Com Experiência 3

Vendedor Interno BDR – Sem Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 18

Estágio em Contabilidade 4

Estágio em Design 2

Estágio em Educação Física 3

Estágio em Engenharias 6

Estágio em Jurídica 2

Estágio em Pedagogia 1

Estágio em Química 1

Estágio na Área da Saúde 2

Estágio para Alunos Cursando o Ensino Médio 10

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Jovem Aprendiz em Administração 16

Jovem Aprendiz em Produção 3

Jovem Aprendiz em Logística 4

Jovem Aprendiz em Comércio e Varejo 2