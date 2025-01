Morte de influenciador após anestesia para tatuagem acende alerta

A morte do empresário e influenciador Ricardo Godoi, no dia 20 de janeiro, em Itapema, Santa Catarina, trouxe à tona importantes questionamentos sobre a segurança no uso de anestesia geral em procedimentos não médicos. O influenciador digital faleceu após ser submetido a anestesia geral para a realização de uma tatuagem. O caso, que está sob investigação, resultou na exumação do corpo para apurar as causas do óbito.

De acordo com a médica especialista em medicina legal e perícia médica, Caroline Daitx, as causas de óbito relacionadas à anestesia geral podem ser diversas. “A anestesia geral, que inclui sedação e intubação orotraqueal, pode trazer riscos, como hipóxia, aspiração de conteúdos gástricos, reações adversas a fármacos e complicações mecânicas, como barotrauma e pneumotórax”, explica.

Daitx destaca que erros técnicos e a ausência de conformidade com protocolos de segurança podem contribuir para o desfecho trágico. “Lesões traumáticas nas vias aéreas, distúrbios hidroeletrolíticos e complicações como laringoespasmo ou broncoespasmo podem ocorrer durante a manipulação das vias respiratórias, especialmente em pacientes com condições prévias, como asma”, detalha.

A médica ressalta que a causa final de óbito em casos como este, geralmente, é a parada cardiorrespiratória (PCR). No entanto, a identificação de fatores desencadeantes exige investigação rigorosa, que inclui a análise do prontuário médico, detalhando os fármacos administrados e os procedimentos realizados antes, durante e após a anestesia.

A necropsia e exames toxicológicos também desempenham papel fundamental na investigação, embora algumas condições, como distúrbios hidroeletrolíticos e espasmos das vias aéreas, não possam ser identificadas por este método. “A presença de conteúdo gástrico em vias aéreas, lesões traumáticas e uso inadequado de ventiladores podem ser analisados na necropsia, complementando a avaliação pericial”, afirma a especialista.

Esse caso trágico reforça a importância de uma avaliação pré-operatória criteriosa, o uso adequado de equipamentos e o treinamento constante das equipes médicas. “A prevenção de complicações graves ou fatais depende de um monitoramento rigoroso durante todas as fases do procedimento anestésico”, conclui a perita.

