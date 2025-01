A SNK CORPORATION realizará um teste beta aberto (OBT) para FATAL FURY: City of the Wolves, seu próximo jogo de luta que será lançado em 24 de abril de 2025. O período de teste acontecerá entre os dias 20 e 25 de fevereiro, para PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series S|X.

O teste beta aberto de FATAL FURY: City of the Wolves, cujo intuito é aprimorar a experiência online, logo dará as caras. Essa versão terá oito personagens jogáveis e terá disponível modos online (partidas ranqueadas, casuais e salas privadas) e também offline, para treinamento.

Os participantes do teste terão a oportunidade de conferir de perto características marcantes do games, como o estilo de arte único que estimula os sentidos, o inovador REV System para sobrecarregar a empolgação e dois esquemas de controles distintos que deverão agradar tanto novatos quanto veteranos.

O beta começará dia 20 de fevereiro às 5h (Horário de Brasília) com duração até o dia 25 de fevereiro às 4h59 (Horário de Brasília). Nos consoles não será necessário assinatura dos serviços PlayStation®Plus ou Xbox Game Pass Core/Ultimate para participar do teste beta aberto. Vale ressaltar que, por ser um beta, o conteúdo pode sofrer alterações e nenhum dado salvo durante esse período de teste será transferido para a versão final do game.

A adorada série Fatal Fury da SNK chegou ao mercado em 1991, liderando o boom dos jogos de luta dos anos 1990 que dominou a indústria de jogos dali em diante. GAROU: MARK OF THE WOLVES (lançado em 1999) serviu, por algum tempo, como a mais recente iteração da franquia. Mas tudo isso está prestes a mudar: 26 anos depois, uma nova sequência — FATAL FURY: City of the Wolves — está pronta para chegar à cena! FATAL FURY: City of the Wolves apresenta um estilo de arte único que estimula os sentidos, um inovador Sistema REV que sobrecarrega a emoção, além de uma série de outros sistemas de batalha ainda mais robustos do que antes.

O jogo também dá vida nova à série ao introduzir dois esquemas de controle distintos (garantindo diversão e emoção para novatos e veteranos), bem como outros novos recursos e elementos. As ruas de South Town são um viveiro de ação, sonhos selvagens e ambições ainda mais selvagens. Aqui, finalmente, uma nova lenda está prestes a se revelar…

A pré-venda de FATAL FURY: City of the Wolves teve início em 21 de agosto de 2024, na versão Edição Especial, que inclui o Passe de Temporada 1. O passe dá acesso a personagens adicionais lançados ao longo de 2025 até o início de 2026. O game está previsto para ser lançado em 24 de abril de 2025, para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e para PC (via Steam e Epic Games Store).

Uma conexão com a internet é necessária para acessar todo o conteúdo do game.

A versão de PlayStation®4 pode ser atualizada gratuitamente para a versão de PlayStation®5. Para atualizar a versão física de PlayStation®4 é necessário um PlayStation®5 com leitor de disco.

